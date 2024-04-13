Senden Yakışıklı Güvenlik Olur mu?
Senden Yakışıklı Güvenlik Olur mu?
Elindeki kelepçesini çevirerek öpücük atmalara doyamayan 'Yakışıklı Güvenlik' olarak tanıdığımız Muhammet Sürmeli'nin girdiği özel güvenlik sınavında 15/15 yapabilir misin?
Cevabınız 'Evet!' ise buyurun teste!
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1. Fişek yatağında kaç fişek bulunur?
2. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
3. Aşağıdakilerden hangisinde tek göz açık şekilde yapılan atışlarda gez, arpacık ve hedefin görüntüsü doğru olarak tarif edilmiştir?
4. Yangın sebebiyle rahatsızlanan ve yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yapan acil durum ekibi, aşağıdakilerden hangisidir?
5. Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?
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6. Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları alanda meydana gelen konusu suç teşkil eden bir olayın şüphelisini yakaladıklarında hangi yetkilerini kullanmış olurlar?
7. Aşağıdakilerden hangisi VIP’nin (Önemli kişi) araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
8. I. Özel Güvenlik II. Polis III. Sahil Güvenlik IV. Gümrük Muhafaza Yukarıdakilerden hangileri genel kolluktur?
9. Silahlarda iğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
10. Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafindan verilir?
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11. Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?
12. Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
13. Kurma kolu ve emniyeti hangi tip silahta vardır?
14. Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?
15. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?
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