Sen Yatırım Konusunda Uzman mısın Yoksa Hayalperest mi?
Herkesin dilinde “Yatırım yap.” cümlesi ama neye, nasıl, ne kadar süreyle ve hangi kafayla yatırıp yap diyorlar? Yatırım konusunda mantığını kullanıp kullanmadığını öğreneceğiz. Ama merak etme, mantığını kullanmıyorsan mantıksız değil, biraz daha duygusal olabilirsin.
Lafı daha fazla uzatmadan sorulara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlayalım! Eline 1 milyon TL geçti diyelim ve bu para havadan geldi. Bu parayla ilk olarak ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şu ana kadar yatırım yaptığın yerler arasında en çok hangisine güvendin?
3. "Yatırım sabır işidir." cümlesi sana ne çağrıştırıyor?
4. Daha önce hiç "Şu hisse kesin yükselir." deyip yatırım yaptığın oldu mu?
5. Sabit gelirli bir çalışan için en uygun yatırım tarzı hangisi sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sana göre enflasyona karşı kendini korumanın en iyi yolu nedir?
7. Piyasada trend olan bir yatırım aracına dair tutumun nasıl olur?
8. Son soru: Yatırımla ilgili bilgi kaynakların genellikle bunlardan hangisi oluyor?
Uzman olduğunu söyleyebiliriz!
İkisi arasında bir yerlerde gibisin!
Biraz hayalperest olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın