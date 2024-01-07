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Sen Sonunda Kimin Olacaksın?

Sen Sonunda Kimin Olacaksın?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.01.2024 - 09:01

'Eninde sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma!'

Peki sen, eninde sonunda kimin olacaksın?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim!

3. Bir de ilişki durumunu öğrenelim!

4. Hangisi senin için 'daha' önemli?

5. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?

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6. "30 yaşına kadar kimseyi bulamazsak, birbirimizle evlenelim" dediğin birisi var mı?

7. Biz hangi ortamda huzur bulduğunu da söyler misin?

8. Bir de burcunu seç bakalım!

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Eninde sonunda kedilerinin olacaksın!

Eninde sonunda kedilerinin olacaksın!

Yoksa şu anda kucağında kedin mi var? Sen eninde sonunda kedilerinin olacak gibi görünüyorsun. Sen bu ilişki işlerini denemiş, zaman zaman heyecandan havalara uçmuş zaman zaman da kalbinin kırılmasına izin vermişsin. İleride yine ilişki yaşadığın günler olacak. Fakat sen öyle çok kişiye güvenen bir insan değilsin artık. Azıcık aşım, kaygısız başım modundasın. Senin verdiğin cevaplardan, insanların triplerini çekmekten yorulduğunu görüyoruz. Sen kendine ve kendi duygularına önem veren bir insansın. Pek tabii kedilerine de! :)

Eninde sonunda favori exinin olacaksın!

Ah sen yok musun sen? Hala favori exini unutamadın değil mi? Bir de herkese 'yok ya unuttum' diyorsun. Kalbini başka aşklara açmaya çalışıyorsun. Ama ne yapsan ne etsen ruhun o çarpıntıyı bir türlü unutamıyor. Senin içindeki kelebekler yalnızca onun yanındayken uçuyor. Bundan yıllar sonra sen kendini başka kollarda bulsan da kalbin favori exinin yanında olacak, demedi deme! :)

Eninde sonunda kariyerinin olacaksın!

Sen tam bir kariyer insanısın! Sen başarıya odaklanan, kariyer uğrunda her şeyinden vazgeçebilen birisisin. Öyle ki bu yolda karşına çıkan kimseye de kulak asmıyorsun. Seni seven insanların sana destek olması gerektiğine inanıyorsun. Sana karşı çıkan insanlar ise seni biraz işkolik olmaya yönlendirmiş. Sen aşka kapılarını kapatmış, işine odaklanmışsın. Ara sıra kalbinde minik bir çarpıntı hissetsen de hepsi geçici olmuş. Kimse senin hayatında kalıcı bir iz bırakacak kadar değerli değil! Sen, eninde sonunda yine kariyerinin olacaksın. :)

Eninde sonunda eşinin/sevgilinin olacaksın!

Sen zaten ununu elemiş, eleğini de de asmışsın. Sen bu hayattan alacağını almışsın. Bulmuşsun gönlüne de yanına da yakışan kişiyi. Buradan bakınca sizin ilişkiniz mükemmel ötesi görünüyor. Sen eninde sonunda yine şu anda olduğun yerde olacaksın. Yıllar geçse de yanında da kalbinde de şimdiki kişi olacak. Sen onu çok seviyorsun, o da seni. Zaman zaman atışsanız da sizin birbirinizden vazgeçmeniz mümkün değil. Siz ilerleyen yaşlarınızda bile çocuklar gibi şen olmaya devam edeceksiniz. :)

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