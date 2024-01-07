Sen Sonunda Kimin Olacaksın?

Sen zaten ununu elemiş, eleğini de de asmışsın. Sen bu hayattan alacağını almışsın. Bulmuşsun gönlüne de yanına da yakışan kişiyi. Buradan bakınca sizin ilişkiniz mükemmel ötesi görünüyor. Sen eninde sonunda yine şu anda olduğun yerde olacaksın. Yıllar geçse de yanında da kalbinde de şimdiki kişi olacak. Sen onu çok seviyorsun, o da seni. Zaman zaman atışsanız da sizin birbirinizden vazgeçmeniz mümkün değil. Siz ilerleyen yaşlarınızda bile çocuklar gibi şen olmaya devam edeceksiniz. :)