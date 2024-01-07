Sen Sonunda Kimin Olacaksın?
Sen Sonunda Kimin Olacaksın?
'Eninde sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma!'
Peki sen, eninde sonunda kimin olacaksın?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim!
3. Bir de ilişki durumunu öğrenelim!
4. Hangisi senin için 'daha' önemli?
5. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?
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6. "30 yaşına kadar kimseyi bulamazsak, birbirimizle evlenelim" dediğin birisi var mı?
7. Biz hangi ortamda huzur bulduğunu da söyler misin?
8. Bir de burcunu seç bakalım!
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