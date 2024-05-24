Sen Sağlığına Ne Kadar Dikkat Ediyorsun?
Sen Sağlığına Ne Kadar Dikkat Ediyorsun?
Hayatta en çok önem vermemiz gereken şeyin başında sağlığımız geliyor. İster mental sağlık de ister fiziksel, asla fark etmiyor. Peki sen sağlığına ne kadar önem veriyorsun?
Cevabı bu testin sonunda!
Not: Testimiz eğlence amacı taşımaktadır. En sağlıklı bilgiyi edinmek için doktoruna danışmayı unutma. ❤️
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1. Şu an kendini nasıl hissediyorsun?
2. Güne başladığında nasıl bir "sen" ile karşılaşırız?
3. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı ile aran nasıl?
4. Kendine zaman ayırıyor musun, "ben" zamanın var mı?
5. Nerede hareket, orada bereket! Günde ortalama kaç bin adım atıyorsun?
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