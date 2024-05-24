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Sen Sağlığına Ne Kadar Dikkat Ediyorsun?

etiket Sen Sağlığına Ne Kadar Dikkat Ediyorsun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 18:01

Hayatta en çok önem vermemiz gereken şeyin başında sağlığımız geliyor. İster mental sağlık de ister fiziksel, asla fark etmiyor. Peki sen sağlığına ne kadar önem veriyorsun?

Cevabı bu testin sonunda!

Not: Testimiz eğlence amacı taşımaktadır. En sağlıklı bilgiyi edinmek için doktoruna danışmayı unutma. ❤️

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1. Şu an kendini nasıl hissediyorsun?

2. Güne başladığında nasıl bir "sen" ile karşılaşırız?

3. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı ile aran nasıl?

3. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı ile aran nasıl?

4. Kendine zaman ayırıyor musun, "ben" zamanın var mı?

5. Nerede hareket, orada bereket! Günde ortalama kaç bin adım atıyorsun?

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6. Devam edelim! Stres altındayken nasıl birine dönüşüyorsun?

7. Fiziksel sağlık kadar mental sağlığımız da önemli. Kendini iyi hissetmek için bunlardan hangisini yaparsın diye sorsak?

8. Son soru! Sağlıklı bir "sen" için uykunu iyi alman gerekiyor. Günde ortalama kaç saat uyuduğunu öğrenebilir miyiz?

Sen sağlığına geyet dikkat ediyorsun!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda, sağlığına dikkat ettiğini ve bunun önceliklerin arasında olduğunu görüyoruz! Her ne kadar gün içinde çok yoğun olsan da kendine ayırmak için bir zaman dilimi oluşturmaya çalışıyorsun. Yorgunsun, biliyoruz ama sağlığına önem göstermek için çabalaman bile çok kıymetli. Yorgun olduğunda, işin içinden çıkamıyormuş gibi hissettiğinde veya başka bir problemde bir uzman yardımı almaktan asla çekinme. ❤️

Sağlığına dikkat etmek için çok çabalıyorsun!

Sen sağlığın için elinden geleni yapıyorsun aslında. Ama öyle sorumlulukların var ki kendinle ilgilenmeyi unuttuğun zamanlar bile oluyor. Yeri geliyor uykusuz kalıyorsun, yeri geliyor yemek yemeyi bile unutuyorsun. Bu hayatta en çok önem vermen gereken şeyin kendi sağlığın olduğunu aklından çıkarmamalısın. Önceliklerini gözden geçirerek farklı bir yol izleyebilirsin. Bu arada bir uzman yardımı almaktan asla çekinme. ❤️

Kendine pek dikkat etmiyorsun gibi.

Hayatında ne tür zorluklar olduğunu tam olarak bilemeyiz ama eminiz ki sen de daha sağlıklı biri olmak istiyorsundur. Uyku düzenin, yeme alışkanlıkların ve ruh halin, sağlığını etkileyen en temel şeylerin başında geliyor. Kendine daha iyi bakabilir, daha sağlıklı beslenebilir ve en önemlisi mental sağlığına iyi gelecek şeyler yaparak kendini daha iyi hissedebilirsin. Unutma, sağlık her şeyden daha önemli. Eğer kendini iyi hissetmek için profesyonel yardıma ihtyaç duyuyorsan, yardım almaktan asla çekinme. ❤️

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