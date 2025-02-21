Sen Kolay Manipüle Oluyor musun?
Sen Kolay Manipüle Oluyor musun?
İnsan ilişkilerinde bazen farkında olmadan manipülasyonun etkisi altında kalabiliriz. Kimimiz daha dikkatliyken kimimiz başkalarının yönlendirmelerine açık olabiliriz. Peki, sen manipüle edilmeye ne kadar açıksın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri sana sürekli aynı konuda baskı yapıyorsa, ne yaparsın?
4. Başkalarının ne düşündüğü senin için ne kadar önemli?
5. Birisi senden sürekli bir şeyler istediğinde nasıl hissedersin?
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6. Bir ilişki içinde genellikle nasıl kararlar alırsın?
7. Eleştiri kaldırabiliyor musun?
8. Kendini manipüle edilmekten korumak için neler yaparsın?
9. Başkalarının ne düşündüğü senin için ne kadar önemli?
10. Kendine bir renk seçer misin?
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Sen çok kolay manipüle oluyorsun!
Sen bazen manipüle olabiliyorsun!
Seni manipüle etmek nerdeyse imkansız!
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Seni manipüle etmek nerdeyse imkansız! Seninle karşılaşan manipülatif insanların işi hiç de kolay olmuyor! Çünkü sen, manipülasyon girişimlerine karşı sağla... Devamını Gör
Bu durumda, manipülatif girişimlere karşı net bir şekilde dur diyebiliyorsun. İlişkilerinde sınır koyma konusunda da oldukça başarılısın. Kararlarını kendi i... Devamını Gör
Bir narsistten antremanlıyım manipülasyonu anında anlarım😉