Sen Kolay Manipüle Oluyor musun?

Bazen, sanki başkalarının elinde bir oyuncakmışsın gibi hissediyor olabilirsin. İnsanların seni nasıl bu kadar kolay ikna ettiklerine veya duygusal baskılarına nasıl bu kadar çabuk boyun eğdiğine anlam veremiyorsun. 'Hayır' demek gibi basit bir eylem bile senin için çetin bir savaşa dönüşebiliyor. Bu durum, başkalarının seni suistimal etmesine, seni kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasına zemin hazırlıyor. Manipülatif insanlarla karşı karşıya geldiğinde, onların oyunlarına gelmemek için daha dikkatli olman gerekiyor. Kendi sınırlarını belirlemeyi, hayır demeyi öğrenmelisin. Unutma, senin de kendi kararların, kendi isteklerin var ve bunlar da en az başkalarınınkiler kadar önemli. Kendine güvenini artırmak, hayır diyebilme yeteneğini geliştirmek için belki biraz pratik yapman gerekebilir. Ancak bu, senin gücünü geri kazanmanın ilk adımı olacak. Manipülasyonun ne olduğunu anlamak, bu durumun farkına varmak da bu süreçte atılacak diğer bir önemli adım. Ancak bu şekilde, başkalarının seni yönlendirmesine izin vermek yerine, kendi hayatının kontrolünü eline alabilirsin. Kendi kararlarını kendin vermek, kendi yönünü kendin belirlemek senin elinde. Unutma, senin de sesin var ve bu sesi duyurmak için çekinmene hiç gerek yok.