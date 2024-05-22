Sen Karakterine Göre Hangi Para Birimisin?
Sen Karakterine Göre Hangi Para Birimisin?
Her karakterin farklı özellikleri olduğu gibi senin de eşsiz özelliklerinin olduğunu biliyoruz! Bu özelliklere göre hangi para birimi olabilirsin?
Cevap bu testin sonunda. 👇
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1. Başlayalım! İşler yolunda gitmediğinde genelde nasıl tepki verirsin?
2. Başkaları sana bir şey anlatırken onları nasıl dinlersin?
3. Bir arkadaşın asla kimseye söylememen gereken bir sırrını sana açıkladı diyelim. Tepkin ne olur?
4. İş yerinde bir proje için grupla çalışıyorsunuz diyelim. Senin rolün ne olur?
5. Şunu merak ettik: Farklı bir şehre taşınırsan eğer ilk önce bunlardan hangisini yaparsın?
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