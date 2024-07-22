Sen Hangi Dev Teknoloji Şirketinde Çalışırdın?
Sen Hangi Dev Teknoloji Şirketinde Çalışırdın?
Eskiden dev şirketlerden bahsedilince akla birkaç isim gelirdi ama şimdi çok farklı isimler yükselişte ve yükselmeye de devam ediyorlar. Peki sen bunların hangisinde işe başlardın?
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1. İş yerinde en çok hangi ortamda çalışmayı tercih edersin?
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2. Bir projeye başlarken hangi yaklaşımı benimsersin?
3. Yeni bir işe girdiğinde hangi tür projelerde daha fazla yer almak istersin diye sorsak?
4. İş arkadaşlarınla nasıl bir iletişim tarzın olduğunu öğrenebilir miyiz?
5. İş yerinde hangi tür teknolojileri kullanmaktan hoşlanırsın?
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