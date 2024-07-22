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Sen Hangi Dev Teknoloji Şirketinde Çalışırdın?

etiket Sen Hangi Dev Teknoloji Şirketinde Çalışırdın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 17:01

Eskiden dev şirketlerden bahsedilince akla birkaç isim gelirdi ama şimdi çok farklı isimler yükselişte ve yükselmeye de devam ediyorlar. Peki sen bunların hangisinde işe başlardın?

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1. İş yerinde en çok hangi ortamda çalışmayı tercih edersin?

2. Bir projeye başlarken hangi yaklaşımı benimsersin?

3. Yeni bir işe girdiğinde hangi tür projelerde daha fazla yer almak istersin diye sorsak?

4. İş arkadaşlarınla nasıl bir iletişim tarzın olduğunu öğrenebilir miyiz?

5. İş yerinde hangi tür teknolojileri kullanmaktan hoşlanırsın?

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6. Dürüst ol: Çalışma saatlerin nasıl olmalı?

7. İş yerinde hangi tür liderlerle çalışmayı seversin?

8. İş arkadaşlarının seni nasıl tanımladığını öğrenelim ve testi bitirelim!

Amazon'da çalışırdın!

Görünüşe göre sen, yenilikçi ve dinamik bir teknoloji lideri olan Amazon'da çalışmayı seven birisin. Sürekli değişen ve gelişen teknolojileri takip ediyor, zorlu projelerden keyif alıyorsun. Esnek çalışma saatleri ve açık ofis ortamında kendini daha verimli hissediyorsun. Teknolojik yenilikler ve yazılım geliştirme projeleri seni motive ediyor.

Huawei'de çalışırdın!

Senin için en ideal iş yeri, yaratıcılığını ve tasarım yeteneklerini sergileyebileceğin bir ortam olan Huawei. Kullanıcı deneyimi ve ürün tasarımı projeleri senin için biçilmiş kaftan. Esnek çalışma saatlerini seviyor ve projelerinde özgür olmayı tercih ediyorsun. Anlık mesajlaşma ve video konferanslarla iletişim kurarak, tasarım odaklı projelerde takım çalışmasına katkı sağlıyorsun. Huawei'de mobil uygulama ve oyun tasarımı gibi kreatif alanlarda öne çıkarak, hayal gücünle sınırları zorlardın!

Foxconn'da çalışırdın!

Foxconn'da çalışırdın!

Sen analitik düşünme yeteneğin ve stratejik bakış açınla öne çıkan birisin. Dijital pazarlama ve e-ticaret projelerinde kendini buluyorsun. Standart çalışma saatlerini tercih ediyor, düzenli toplantılar ve e-postalarla iletişimi sürdürüyorsun. Veri analizi ve pazarlama otomasyon araçlarını kullanarak, iş sonuçlarını iyileştirmeye odaklanıyorsun. Başarı hikayeleri ve iş sonuçları seni motive ediyor. Foxconn'da dijital pazarlama ve strateji geliştirme konularında uzmanlaşırdın!

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