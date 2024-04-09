Sen Doğanın Hangi Halisin?
Sen Doğanın Hangi Halisin?
Doğa her haliyle büyüleyici ve muhteşem. Aynı zamanda sıklıkla değişen bir yapıya da sahip. Peki, sen kendini doğanın hangi eşsiz parçasına benzetiyorsun? İşte bu eğlenceli test, sana tam da bu sorunun en net cevabını vermek için hazırlandı!🤓
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1. Sabahları nasıl uyanırsın?
2. Tatil planı denilince aşağıdaki karelerden hangisi aklına geliyor?
3. Arkadaşlarına seni sorsak sence nasıl tarif ederlerdi?
4. En olmadık zamanda sürpriz bir sorunla karşılaştığında genelde ne yaparsın?
5. Hangi tarz filmlerden hoşlanırsın?
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6. Bir müzik aleti çalsaydın bu hangisi olurdu?
7. Hangi aktivite seni çok daha mutlu eder?
8. Nasıl havalardan hoşlanırsın?
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