Sen Bir İlişkide Gerçekten Ne İstiyorsun?
Sen Bir İlişkide Gerçekten Ne İstiyorsun?
İlişkide sevmek ve sevilmek isteriz en temelinde. Ama sen bunlar dışında gerçekten ne istiyorsun?
Cevabı bu testin sonunda!
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Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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Şimdi şunu soralım: Sence bir ilişkiye "uzun süreli" diyebilmek için ne kadar zaman geçmesi lazım?
Senin sevgi dilini öğrenebilir miyiz?
Partnerinle gece yarısından sabah saatlerine kadar uyanık kalman gerekecek diyelim. Bu süreyi nasıl değerlendirirsiniz?
İlişkide en çok hangi cümleyi duymak istersin?
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