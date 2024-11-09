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Sen Bir İlişkide Gerçekten Ne İstiyorsun?

etiket Sen Bir İlişkide Gerçekten Ne İstiyorsun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 23:01

İlişkide sevmek ve sevilmek isteriz en temelinde. Ama sen bunlar dışında gerçekten ne istiyorsun?

Cevabı bu testin sonunda!

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Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

Şimdi şunu soralım: Sence bir ilişkiye "uzun süreli" diyebilmek için ne kadar zaman geçmesi lazım?

Senin sevgi dilini öğrenebilir miyiz?

Partnerinle gece yarısından sabah saatlerine kadar uyanık kalman gerekecek diyelim. Bu süreyi nasıl değerlendirirsiniz?

İlişkide en çok hangi cümleyi duymak istersin?

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Devam edelim! İlişkinde şu tartışma konularından hangisi çok fazla uzar?

Partnerinin günde sadece bir defaya mahsus zihnini okumak ister miydin?

Son sorudayız! Sevgilin sosyal medyada paylaştığın bir fotoğrafı beğenmediğini söylüyor. Tepkin ne olur?

Sen partnerinle daha çok zaman geçirmek istiyorsun!

Senin için bir ilişkide en önemli şey, birlikte geçirilen kaliteli zaman. Partnerinle dip dibe olmak ve onunla unutamayacağın anılar biriktirmek, hatta sadece evde birlikte vakit geçirmek seni mutlu ediyor. Ayrı kaldığınız zamanlarda bile onu özlüyorsun ve her anınızı paylaşmak istiyorsun. Çünkü hayatına birini aldığın zaman, partnerin hayatının büyük bir alanını oluştursun istiyorsun.

Hep olmasa da biraz şımartılmak istiyorsun!

Kim arada bir küçük sürprizlerden hoşlanmaz ki? Sen de zaman zaman partnerinin seni şımartmasını, küçük jestlerle yüzünü güldürmesini istiyorsun. Romantik akşam yemekleri, beklenmedik hediyeler veya içten bir 'Seni seviyorum.' mesajı kalbini ısıtıyor. Bu, kendini özel ve değerli hissetmeni sağlıyor. Unutma, isteklerini ifade etmekten çekinme ve küçük mutlulukların tadını çıkar!

Sen aslında sadece anlaşılmak istiyorsun...

İlişkide senin için en önemli şey, karşılıklı anlayış ve empati. Duygularını paylaşabilmek ve partnerinin seni gerçekten dinlediğini hissetmek senin için çok değerli. Sorunlarınızı açık bir şekilde konuşmak ve birlikte çözüm bulmak istiyorsun. Kendini ifade ettiğinde anlaşılmak, ilişkinizin sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlıyor.

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