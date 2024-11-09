Sen Bir İlişkide Gerçekten Ne İstiyorsun?

Senin için bir ilişkide en önemli şey, birlikte geçirilen kaliteli zaman. Partnerinle dip dibe olmak ve onunla unutamayacağın anılar biriktirmek, hatta sadece evde birlikte vakit geçirmek seni mutlu ediyor. Ayrı kaldığınız zamanlarda bile onu özlüyorsun ve her anınızı paylaşmak istiyorsun. Çünkü hayatına birini aldığın zaman, partnerin hayatının büyük bir alanını oluştursun istiyorsun.