Selin Dilmaç, stand-up sahnelerinde sergilediği performanslarla tanınan bir isim. Sosyal medyada paylaşılan gösteri kesitleri sayesinde geniş bir kitleye ulaşan Dilmaç, özellikle güncel konuları mizahi bir dille ele almasıyla dikkat çekiyordu. Ancak son dönemde adını sanatından çok, hakkında çıkan tutuklanma haberiyle duyurdu.

Pek çok kişi, Selin Dilmaç’ın kim olduğunu ve neden tutuklandığını merak etmeye başladı. Daha önce bazı açıklamalarıyla da gündeme gelen komedyen, şimdi farklı bir tartışmanın odağında. Peki Selin Dilmaç kimdir, neden tutuklandı? Komedyen Selin Dilmaç neden gündemde?