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Selin Dilmaç Kimdir, Neden Tutuklandı? Komedyen Selin Dilmaç Neden Gündemde?

Selin Dilmaç Kimdir, Neden Tutuklandı? Komedyen Selin Dilmaç Neden Gündemde?

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 13:00

Selin Dilmaç, stand-up sahnelerinde sergilediği performanslarla tanınan bir isim. Sosyal medyada paylaşılan gösteri kesitleri sayesinde geniş bir kitleye ulaşan Dilmaç, özellikle güncel konuları mizahi bir dille ele almasıyla dikkat çekiyordu. Ancak son dönemde adını sanatından çok, hakkında çıkan tutuklanma haberiyle duyurdu.

Pek çok kişi, Selin Dilmaç’ın kim olduğunu ve neden tutuklandığını merak etmeye başladı. Daha önce bazı açıklamalarıyla da gündeme gelen komedyen, şimdi farklı bir tartışmanın odağında. Peki Selin Dilmaç kimdir, neden tutuklandı? Komedyen Selin Dilmaç neden gündemde?

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Selin Dilmaç Kimdir?

Selin Dilmaç Kimdir?

Selin Dilmaç, 29 yaşında bir stand-up komedyenidir. İstanbul’da çeşitli sahnelerde gerçekleştirdiği performanslarla tanınan Dilmaç, mizahında güncel olaylara ve toplumsal konulara yer vermektedir. Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle de takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Selin Dilmaç Neden Tutuklandı?

Selin Dilmaç Neden Tutuklandı?

Kadıköy’de düzenlenen bir operasyon sırasında Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır yasaklı madde bulunduğu iddia edilmiştir. Emniyet ekipleri tarafından evinde yapılan aramada 759,32 gram yasaklı madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilmiştir.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilmaç, “yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Selin Dilmaç İstiklal Caddesi Olayı

Selin Dilmaç İstiklal Caddesi Olayı

Programlarından kesitlerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, bir performansında Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de gerçekleşen terör saldırısına ilişkin sözleri tepki çekmiştir. Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bu saldırıya dair kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcıları arasında eleştirilere neden olmuştur.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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