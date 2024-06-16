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Selfie'sini Çeken Katıldı: Recm Paylaşımı Yapan Avukata Kadınlı Erkekli Tepki

Selfie'sini Çeken Katıldı: Recm Paylaşımı Yapan Avukata Kadınlı Erkekli Tepki

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 14:46

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen mezuniyet töreninde kız öğrenciler kıyafetleri nedeniyle okula alınmamış, bu olaya Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağmıştı. Olay gündemdeki yerini korurken Avukat Mustafa Kocamanbaş'ın bir paylaşımı ise sadece kadınların değil erkeklerin de tepkisini çekti.

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Gebze'de yaşanan olaya tepkiler sürerken Avukat Mustafa Kocamanbaş'tan tepki çeken bir paylaşım geldi. Avukat, X üzerinden yaptığı paylaşımda "#çıplak gezemezsiniz. Çocukların ve yaşıtlarınızın ahlakını bozamazsınız! İslam hukuku olsaydı tazir cezaları ile karşılığını alır örtünmeyi öğrenirdiniz! Ama İslam hukukunu uygulayacak babayiğit yok piyasada. Ama güzel günler yakındır!" ifadelerini kullandı.

Gebze'de yaşanan olaya tepkiler sürerken Avukat Mustafa Kocamanbaş'tan tepki çeken bir paylaşım geldi. Avukat, X üzerinden yaptığı paylaşımda "#çıplak gezemezsiniz. Çocukların ve yaşıtlarınızın ahlakını bozamazsınız! İslam hukuku olsaydı tazir cezaları ile karşılığını alır örtünmeyi öğrenirdiniz! Ama İslam hukukunu uygulayacak babayiğit yok piyasada. Ama güzel günler yakındır!" ifadelerini kullandı.

Avukatın paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Avukata kadınlardan ve erkeklerden gelen tepkiler neredeyse ortaktı.

Avukatın paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Avukata kadınlardan ve erkeklerden gelen tepkiler neredeyse ortaktı.

Avukata yapılan tepkiler yalnızca bir fotoğrafla sınırlıydı.

Avukata yapılan tepkiler yalnızca bir fotoğrafla sınırlıydı.

"Bu olmaz mı Mustafa?", "Olmuş mu Mustafa?", "Nasıl çıkmışım?", "Uygun olmuş mu Mustafa?" gibi ifadeler kullanarak tepkilerini ortaya koyan sosyal medya kullanıcıları ayna karşısında selfie çekti ve avukatın hesabını etiketleyerek tepkilerini dile getirdi.

"Bu olmaz mı Mustafa?", "Olmuş mu Mustafa?", "Nasıl çıkmışım?", "Uygun olmuş mu Mustafa?" gibi ifadeler kullanarak tepkilerini ortaya koyan sosyal medya kullanıcıları ayna karşısında selfie çekti ve avukatın hesabını etiketleyerek tepkilerini dile getirdi.

"Mustafa senin için bir güzellik daha"

"Mustafa senin için bir güzellik daha"
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"Çocuklardan uzak dur" diyen kullanıcı "Yallah İran'a" diye devam etti.

"Çocuklardan uzak dur" diyen kullanıcı "Yallah İran'a" diye devam etti.

Avukatın bayramını böyle kutladı

Avukatın bayramını böyle kutladı

"Arap kültürü bizim kültürümüz değildir" diyen kullanıcı, milli gururumuz Ebrar Karakurt'la özdeşleşen 'Boş yapma Abdülhamid' paylaşımına göndermede bulunulan 'Boş Yapma Mustafa' hashtag'ine böyle destek verdi.

"Arap kültürü bizim kültürümüz değildir" diyen kullanıcı, milli gururumuz Ebrar Karakurt'la özdeşleşen 'Boş yapma Abdülhamid' paylaşımına göndermede bulunulan 'Boş Yapma Mustafa' hashtag'ine böyle destek verdi.

Tepkiler sadece kadınlardan değil erkeklerden de geldi. Bir kullanıcı "Erkekler dahil mi?" diyerek çektiği selfie'yi paylaştı.

Tepkiler sadece kadınlardan değil erkeklerden de geldi. Bir kullanıcı "Erkekler dahil mi?" diyerek çektiği selfie'yi paylaştı.

Şarkıcı Hande Yener de protestolara Instagram üzerinden beğeni seçerek destek verdi.

Şarkıcı Hande Yener de protestolara Instagram üzerinden beğeni seçerek destek verdi.
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Tepkilerini fotoğraf yerine yazarak dile getirenler ise şunları paylaştı:

Tepkilerini fotoğraf yerine yazarak dile getirenler ise şunları paylaştı:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

Avukat Feyza Altun da şu paylaşımı yaptı:

Avukat Feyza Altun da şu paylaşımı yaptı:
twitter.com
twitter.com

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