Selfie'sini Çeken Katıldı: Recm Paylaşımı Yapan Avukata Kadınlı Erkekli Tepki
Selfie'sini Çeken Katıldı: Recm Paylaşımı Yapan Avukata Kadınlı Erkekli Tepki
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen mezuniyet töreninde kız öğrenciler kıyafetleri nedeniyle okula alınmamış, bu olaya Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağmıştı. Olay gündemdeki yerini korurken Avukat Mustafa Kocamanbaş'ın bir paylaşımı ise sadece kadınların değil erkeklerin de tepkisini çekti.
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Gebze'de yaşanan olaya tepkiler sürerken Avukat Mustafa Kocamanbaş'tan tepki çeken bir paylaşım geldi. Avukat, X üzerinden yaptığı paylaşımda "#çıplak gezemezsiniz. Çocukların ve yaşıtlarınızın ahlakını bozamazsınız! İslam hukuku olsaydı tazir cezaları ile karşılığını alır örtünmeyi öğrenirdiniz! Ama İslam hukukunu uygulayacak babayiğit yok piyasada. Ama güzel günler yakındır!" ifadelerini kullandı.
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Avukatın paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Avukata kadınlardan ve erkeklerden gelen tepkiler neredeyse ortaktı.
Avukata yapılan tepkiler yalnızca bir fotoğrafla sınırlıydı.
"Bu olmaz mı Mustafa?", "Olmuş mu Mustafa?", "Nasıl çıkmışım?", "Uygun olmuş mu Mustafa?" gibi ifadeler kullanarak tepkilerini ortaya koyan sosyal medya kullanıcıları ayna karşısında selfie çekti ve avukatın hesabını etiketleyerek tepkilerini dile getirdi.
"Mustafa senin için bir güzellik daha"
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"Çocuklardan uzak dur" diyen kullanıcı "Yallah İran'a" diye devam etti.
Avukatın bayramını böyle kutladı
"Arap kültürü bizim kültürümüz değildir" diyen kullanıcı, milli gururumuz Ebrar Karakurt'la özdeşleşen 'Boş yapma Abdülhamid' paylaşımına göndermede bulunulan 'Boş Yapma Mustafa' hashtag'ine böyle destek verdi.
Tepkiler sadece kadınlardan değil erkeklerden de geldi. Bir kullanıcı "Erkekler dahil mi?" diyerek çektiği selfie'yi paylaştı.
Şarkıcı Hande Yener de protestolara Instagram üzerinden beğeni seçerek destek verdi.
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Tepkilerini fotoğraf yerine yazarak dile getirenler ise şunları paylaştı:
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Avukat Feyza Altun da şu paylaşımı yaptı:
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