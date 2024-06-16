Selfie'sini Çeken Katıldı: Recm Paylaşımı Yapan Avukata Kadınlı Erkekli Tepki

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen mezuniyet töreninde kız öğrenciler kıyafetleri nedeniyle okula alınmamış, bu olaya Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağmıştı. Olay gündemdeki yerini korurken Avukat Mustafa Kocamanbaş'ın bir paylaşımı ise sadece kadınların değil erkeklerin de tepkisini çekti.