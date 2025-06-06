Seks Sanatının Sırları

Cinsel yaşam deyince, nedense akla hep aynı şeyler gelir. Kadın ve erkekte farklı ama aynı işlevi gören, dakikalara sığdırılmış mutlulukları yaşatan cinsel organlar ve işlevleri… Gerçekten de bu kadar mı olduğunu düşünüyorsunuz cinselliğin? Herkes tarafından bilindiği ve uygulandığı kadar… Elbette hayır! Sınır tanımayan cinselliğin, seksin ve karşı cinsle yaşanan yakın ve mahrem ilişkilerin her daim yeni, yeniden ve yenilenen sırları var ve keşfedilebilir. İşte hiç bilmediğiniz seks sırları…
1- Erotik Masaj İçin Kayganlaştırıcılar Ayrı Bir Zevk Kaynağı Olabilir
Sadece ıslaklığın olmadığı cinsel ilişkiler sırasında kullanılan kayganlaştırıcılar artık cinsel hayatın merkezinde yer alır. Özellikle kadınların uyarılmada zorlanması nedeniyle üretilen su bazlı kayganlaştırıcılar günümüzün seks ekipmanları içinde vazgeçilmez bir yer tutar. Kolay hareket edilmesini sağlayan kayganlaştırıcılar tat bakımından da damağa çok hoş geldiği için hem oral sekste hem de erotik masaj yapmak için kullanılabilir. Satışları Türkiye’de %60’ların üzerine çıkan kayganlaştırıcıları artık çiftler daha çok tercih ediyor…
2- Ara Sıra Şip-Şak Seks Yapmak Gerekir
Uzun seks yapmak artık kadınların en tutkulu arzusu değil… Kadınlar için cinsellik ön sevişmenin yeterli tutulduğu, klitorisin uyarıldığı, penetrasyonun (penis-vajina ilişkisi) ise yavaş ve iş bitirici olduğu bir ilişki... Ayrıca son zamanlarda kadınlar şipşak seksleri de tercih ediyor. Çünkü kadın çoğu zaman cinsel arzularını daha derinden hissedebilmenin, erkek tarafından arzulandığını ve değerli olduğunu hissetmenin peşinde… Bunun için kadına alıcı gözle bakmak, duygusal yaklaşım ve ön sevişme gerekir…
3- Kadın Kendi İçin Ne İstiyorsa Daha Çok Onu Yapar…
Kadınların erkeklere yaptıkları, aslında çoğu zaman kendilerine yapılmasını istedikleri şeyler, erkeklerin bunu anlaması gerekir. Çoğu kadın erojen bölgelerinin keşfedilmesine yönelik erkeği yönlendirmeyi istemez ya da bunu yapmayı tercih etmez. Çünkü bunu erkeğin kendiliğinden keşfetmesini bekler. Ayrıca çekingen olan bir kadının bunu ifade edebilme yolu %80 oranında “Yaptığımı yap!” şeklinde karşımıza çıkar. Bu nedenle erkekler, seks sırasında kadınların neler yaptığına odaklanarak, asıl istedikleri şeyin ne olduğunu keşfedebilir.
4- Bedenin Sesini Dinlemek Ve Ritim Tutmak Gerekir
Cinsel birleşme sırasında, öpüşme ve dokunuşlarda, özellikle klitoral dokunuşlarda yavaş ve ritmik hareket edilmesi önemli bir ayrıntıdır. Erkek haz almaya başladığı noktada daha da sertleşir ve kadının bu sertlikten hoşlanacağını düşünür fakat bu her daim böyle olmaz. Özellikle erkek klitoral dokunuşlarında yavaşladığında, kadının istediği yumuşaklıkta ve ritimde dokunduğunda, kadın çok daha fazla mutlu olabilir. Bu nedenle, erkeklerin çoğu zaman yavaş ve ritmik hareket etmesi ve kadının bedeninin sesini dinlemesi gerekir.
5- Adet Dönemlerinde Cinsellik Popüler Oldu
Kadınların adet dönemlerinde oldukça istekli olduğu bilinen bir gerçektir fakat yakın bir zamana kadar adet dönemlerinde kadınlar ve erkekler kendilerini tutardı, cinsellikten uzak dururdu, hatta birbirine hiç dokunmazdı bile… Günümüzde ise çiftler, engelleri aşıp adet dönemlerinde oral seks ve mastürbasyonla erkeği boşaltma, erotik masaj yapma gibi farklı şeyler denemeyi ve sevişerek birbirlerine dokunmayı ve boşaltmayı tercih ediyor.
6- İlginç Seks Sırları
Yapılan araştırmalara göre 30 yaş üstü kadınların büyük bir kısmı her seks yaptığında boşalabiliyor. Yani kadın şarap gibi yıllandıkça seks yapma kalitesini ve boşalmasını artıyor. Yaşlanmak aslında seks hayatını bitirmiyor, zirveye ulaştırıyor. Kadınlarda en az erkekler kadar porno sevebilir, hatta bir kısım kadın “kadın dostu porno” eşliğinde seks yapma cesaretinde bulunuyor. Erkekler fiziksel aldatmayı tercih ederken, kadınlar daha çok zihinsel aldatmayla beğendikleri erkekleri fantezilerinin bir parçası yapıyor ve zihinlerinde erkekleri daha çok aldatıyor. Öpüşmek, aşk ve sevgi belirtisi olduğundan evliliği kurtarabilir. Kokular, cinsel hayat üzerinde çok güçlü etkilere sahiptir. Bebek emziren kadınlardan yayılan koku, etraftaki diğer kadınların libidosunu %50 oranında artırabilir.