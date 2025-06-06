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Seks Sanatının Sırları

etiket Seks Sanatının Sırları

Cem Keçe
Cem Keçe - yazio
06.06.2025 - 15:01

Cinsellik bireysel bir davranıştan daha fazlasıdır ve çift ilişkisinin temel direklerinden biridir. Sağlıklı cinselliğin dört bileşeni “şehvet, zevk, erotizm ve tatmin”dir. Şehvet, özellikle uzun süreli ilişkiler ve evliliklerde cinselliğin en önemli yönüdür. İnsan doğuştan cinsel bir varlıktır. Cinsellik, kadın veya erkek olarak kimliğinizin ayrılmaz bir parçasıdır. Cinselliğin doğal olduğu kadar öğrenilen ve seçilen boyutları da vardır. Her birey cinsel tatmininden kendisi sorumludur ve cinselliği özsaygısını, ilişkisini ve yaşamını geliştirecek şekilde ifade etmeyi öğrenebilir. Öğrenme sürecinde deneyim çok önemlidir. Cinsel açıdan nasıl biri olduğunu, diğer bir deyişle bedenini, davranış biçimlerini ve tercihlerini keşfedebilir. Bu keşif, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için gereklidir. “Seks yapmak”, kendini ve ötekini bilerek, rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza ve hissetmeye odaklanarak, herhangi bir “performans hedefi koymadan”, kimseyi tatmin etme zorlantısı olmadan, zamandan koparak, yavaş, ritmik ve uyumlu bir şekilde salınarak, haz alıp, haz verebilme, ruhu ve bedeni bir “armağan gibi” paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde orgazm olabilme bilim ve sanatıdır. Bu çok özel sanat, çoğu zaman “cinsel işlev”, “cinsel ilişki”, “cinsel birleşme” veya “çiftleşme” olarak adlandırılır. İnsanlar kendilerine özgü cinsel seçimleri ve tarzlarıyla benzersiz ve tektir. Herkes kendisi için iyi olanı ve kendine zevk veren şeyi en iyi biçimde ortaya çıkartmakla sorumludur. Bazı yönlerden diğer insanlara benzeyen, bazı yönlerden de farklı olan cinsel benliğin daha iyi öğrenilmesi gerekir. Cinselliğin keşfi her zaman kolay olmaz ve gerçekte hem cesaret hem de azim gerektirir. Cinsellikle ilgili tüm sorunların kaynağında yanlış bilgiler bulunur.

Cinselliğin Altın Anahtarı

Cinselliğin Altın Anahtarı

Sekse ilişkin doğru yaklaşımın elde edilmesi ve bilinen yanlışların düzeltilmesi, aslında sağlıklı cinselliğin altın anahtarı niteliğindedir. Peki, sağlıklı ve kaliteli bir cinselliğin sırları nelerdir? İnsanların doğru bir şekilde seks yapma konusunda seçenekleri çoktur. İnsanlara neden hoşlanacaklarını, kendilerini veya partnerlerini nasıl sekse hazırlayacaklarını kimse söyleyemez. Ancak kişiler, cinsel açıdan nasıl biri olduklarını, diğer bir deyişle kendi vücutlarını, davranış biçimlerini, tercihlerini ve kendilerini harekete geçiren olguları keşfedebilir. Bu tür keşifleri rahat bir şekilde uyguladıklarında başarılı olurlar. Bu da daha sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamı mümkün kılar. Seks yapmayı doğuştan bildiğimizi sanırız. Hatta zamanı geldiğinde çok iyi seks yapacağımızı zannederiz. Oysaki nasıl okuma, yazma okulda öğreniliyorsa, seks de tecrübe kazandıkça sonradan öğrenilir. 

Öğrenme sürecinde deneyim çok önemlidir. Nasıl acemi bir şoför ilk başlarda zorluk çekerse, insanlar da cinsel yaşamlarının başında benzer sıkıntılar çeker. Bu nedenle bu sürecin ilk zamanlarında kişi kendi cinselliğinden, herkes için geçerli olamayacak türde beceriler beklememelidir. Çünkü daha yolun başında olan kişi, beklentilerinin gerçek dışı olduğunu bilmeyebilir. Bunları karşılayamadığında, sadece cinsel yaşamını değil, kendini de olumsuz algılamaya başlar. Bu da cinsel davranışlarını daha fazla kısıtlamasına, yeni ve olumlu deneyimlerden uzak durmasına ve kolayca cinsel sorunlar yaşamasına neden olur. İyi seksin daha güzel görünmekle ya da performansla bir alakası yoktur. Cinselliğin, gevşemiş ve rahatlamış bir halde dokunmak, acelecilikten ve telaştan uzak durmak, hissetmek, yapmak ve ne söylemek gerektiğini düşünmemek, sadece dokunmanın ve sevişmenin verdiği hazza odaklanmak, tutkulu olmak veya gerçekte ne istediğini söylemek gibi önemli kurallar vardır. Cinselliğin doğal olduğu kadar öğrenilen ve seçilen boyutları da vardır. Cinselliği öğrenme sürecinde insanların kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen, cinselliğe ve üremeye yönelik kalıpları ve cinsel mitleri önemli bir yer tutar. 

Toplumsal yapı ve eğitim, bu kalıpların ve cinsel mitlerin, yaşama aktarılmasını kendine has kurallarıyla yönlendirir. Günlük yaşamda kişiler arası ilişkiler, iletişim araçları, reklamlar ve benzer yollardan, insanlar sürekli olarak cinsel uyaranlarla ve cinsel mitlerle karşı karşıya kalır. Ama her cinsel uyarı cinsel eyleme yol açmaz. İnsanoğlu, cinsel uyarıyı eyleme dökmek, baskılamak veya başka bir alana yönlendirmek arasında denge kurmak ve bir seçim yapmak durumundadır. Bu konuda toplumun koyduğu sınırlar ve koşullar kadar cinsel mitler de belirleyici rol oynar. Bu nedenle insanlarımıza öğretilen cinselliğe dair kural ve kavramların bir kısmı yıkıcıdır. Haz veren hoş bir seks yaşantısına hazırlık yapma açısından da yetersizdir. Cinsellik insan yaşamının tamamlayıcı bir parçasıdır. Çünkü cinsel enerji, yaşam enerjisidir. 

Cinsel enerjiyle savaşmak yerine, onu doyasıya yaşayarak çift olmak gerekir. Kendini tanıyan ve bedenin gerçeğini kavrayan bir kişi, cinselliğin, çift olmanın ve evrenin gerçeğini de kavrar. Cinsellik, sevecen bir bakıştan nazik bir okşamaya, keyifli aşk oyunlarından tutkulu sekse kadar her şeyi içerir. Cinsellik benlik saygısını geliştirir ve yakın ilişkilerde memnuniyeti arttırır. Sağlıklı cinsellik, her bir partnerin kendi cinsel sesine kulak vermesi, samimiyet, haz ve erotizmi birleştiren bir çift olması anlamına gelir. Sağlıklı cinselliğin özü, haz vermek ve almaktır.

Partnere Odaklanmanın Büyüsü

Partnere Odaklanmanın Büyüsü

Sekste karmaşanın yerinde zevk, çaresizliğin yerinde umut olmalıdır. Bunun için düşünceler sekse ve partnere odaklanmalıdır. Çift cinsel ilişki arzusunu birbirine ifade etmek için cinsellik hakkında konuşmalı, birbirlerinin duygularına eşlik etmeli ve ilişkilerinde flört havasını devam ettirmelidir. Sağlıklı ve mutlu bir seksin yolu gevşemekten ve nefes alma tekniklerini öğrenmekten geçer. Kaslarına ve nefes akışına hâkim olan bir çift duyularını kontrol edebilir, değişik sevişme pozisyonları deneyebilir, boşalmamak için kendini tutabilir, saatler süren bir teslimiyet içinde sevişebilir. Nefes alma, gevşeme ve kas egzersizleriyle çift cinsel enerjiyi bedenlerinde dolaştırmayı öğrenir, performans kaygıları ortadan kalkar ve gerçek bir birleşme yaşanır. 

Bu süreçte çift nefes alıp verişini birbirine uydurmalı ve derin göz teması kurmalıdır. Böylece sadece bedenleri değil, ruhları ve cinsel enerjileri de birleşir bu sayede çift birbirinin bedenini istek ve hayranlıkla keşfetmiş olur. Ancak sevişmenin hedefi boşalmak veya orgazma ulaşmak olmamalıdır. Çift sadece orgazma odaklandığında sevişmenin getirdiği başka hazlardan mahrum kalır. Bu nedenle sevişmeye hedef konulmamalı, sadece bedensel olarak değil, zihinsel ve ruhsal olarak da bileşilmelidir. Bunu kolaylaştırmak için çift birbirine farklı bir gözle bakmayı denemeli ve birbirinin güzelliğini ve görkemini fark ederek kutsal olanın yansımasını fark etmelidir.

Mahremiyetin Büyüsü

Mahremiyetin Büyüsü

Seks yapılacak mekân kutsal bir odaya dönüştürülmeli ve çift arınmak için birlikte banyo yapmalıdır. Böylece çift dünyevi tüm kirlerini, endişelerini ve gerginliğini üzerinden atar. Daha sonra çift ruhlarını ve bedenlerini birbirlerine sunmak için kesin karar vermeli ve fiziksel birleşmeye geçmelidir. Ayrıca güzel yemekleri ve içecekleri paylaşmak, birbirine erotik masaj yapmak, özel ve seksi kostümler giymek ve seksi oyunlar oynamak duygulu seksin bir parçasıdır. Çiftlerin cinsel tarzı, samimiyet ve erotizm arasındaki dengeyi nasıl kurduğunuza bağlıdır. “İdeal seks” için herkese uyan tek bir reçete yoktur. Her çift, benzersizdir ve samimiyet ile erotizmi harmanlamak için özel bir yol geliştirir. Karşılıklı rahat ve işlevsel bir cinsel stil yaratmak çok önemlidir. Bunun için anahtar kavram, yakınlık, tatmin ve erotizmin genel ilişki canlılığına ve memnuniyetine katkıda bulunmasıdır. Karşılıklı rahat, davetkar ve işlevsel bir cinsel stili bulmak, cinsel farkındalığı ve memnuniyeti artırmak için önemlidir. Böylece cinsellik çift ilişkisine enerji vermeye devam eder.

Seks Sırları

Seks Sırları

Cinsel yaşam deyince, nedense akla hep aynı şeyler gelir. Kadın ve erkekte farklı ama aynı işlevi gören, dakikalara sığdırılmış mutlulukları yaşatan cinsel organlar ve işlevleri… Gerçekten de bu kadar mı olduğunu düşünüyorsunuz cinselliğin? Herkes tarafından bilindiği ve uygulandığı kadar… Elbette hayır! Sınır tanımayan cinselliğin, seksin ve karşı cinsle yaşanan yakın ve mahrem ilişkilerin her daim yeni, yeniden ve yenilenen sırları var ve keşfedilebilir. İşte hiç bilmediğiniz seks sırları…

1- Erotik Masaj İçin Kayganlaştırıcılar Ayrı Bir Zevk Kaynağı Olabilir

Sadece ıslaklığın olmadığı cinsel ilişkiler sırasında kullanılan kayganlaştırıcılar artık cinsel hayatın merkezinde yer alır. Özellikle kadınların uyarılmada zorlanması nedeniyle üretilen su bazlı kayganlaştırıcılar günümüzün seks ekipmanları içinde vazgeçilmez bir yer tutar. Kolay hareket edilmesini sağlayan kayganlaştırıcılar tat bakımından da damağa çok hoş geldiği için hem oral sekste hem de erotik masaj yapmak için kullanılabilir. Satışları Türkiye’de %60’ların üzerine çıkan kayganlaştırıcıları artık çiftler daha çok tercih ediyor… 

2- Ara Sıra Şip-Şak Seks Yapmak Gerekir

Uzun seks yapmak artık kadınların en tutkulu arzusu değil… Kadınlar için cinsellik ön sevişmenin yeterli tutulduğu, klitorisin uyarıldığı, penetrasyonun (penis-vajina ilişkisi) ise yavaş ve iş bitirici olduğu bir ilişki... Ayrıca son zamanlarda kadınlar şipşak seksleri de tercih ediyor. Çünkü kadın çoğu zaman cinsel arzularını daha derinden hissedebilmenin, erkek tarafından arzulandığını ve değerli olduğunu hissetmenin peşinde… Bunun için kadına alıcı gözle bakmak, duygusal yaklaşım ve ön sevişme gerekir…

3- Kadın Kendi İçin Ne İstiyorsa Daha Çok Onu Yapar…

Kadınların erkeklere yaptıkları, aslında çoğu zaman kendilerine yapılmasını istedikleri şeyler, erkeklerin bunu anlaması gerekir. Çoğu kadın erojen bölgelerinin keşfedilmesine yönelik erkeği yönlendirmeyi istemez ya da bunu yapmayı tercih etmez. Çünkü bunu erkeğin kendiliğinden keşfetmesini bekler. Ayrıca çekingen olan bir kadının bunu ifade edebilme yolu %80 oranında “Yaptığımı yap!” şeklinde karşımıza çıkar. Bu nedenle erkekler, seks sırasında kadınların neler yaptığına odaklanarak, asıl istedikleri şeyin ne olduğunu keşfedebilir.

4- Bedenin Sesini Dinlemek Ve Ritim Tutmak Gerekir

Cinsel birleşme sırasında, öpüşme ve dokunuşlarda, özellikle klitoral dokunuşlarda yavaş ve ritmik hareket edilmesi önemli bir ayrıntıdır. Erkek haz almaya başladığı noktada daha da sertleşir ve kadının bu sertlikten hoşlanacağını düşünür fakat bu her daim böyle olmaz. Özellikle erkek klitoral dokunuşlarında yavaşladığında, kadının istediği yumuşaklıkta ve ritimde dokunduğunda, kadın çok daha fazla mutlu olabilir. Bu nedenle, erkeklerin çoğu zaman yavaş ve ritmik hareket etmesi ve kadının bedeninin sesini dinlemesi gerekir.

5- Adet Dönemlerinde Cinsellik Popüler Oldu

Kadınların adet dönemlerinde oldukça istekli olduğu bilinen bir gerçektir fakat yakın bir zamana kadar adet dönemlerinde kadınlar ve erkekler kendilerini tutardı, cinsellikten uzak dururdu, hatta birbirine hiç dokunmazdı bile… Günümüzde ise çiftler, engelleri aşıp adet dönemlerinde oral seks ve mastürbasyonla erkeği boşaltma, erotik masaj yapma gibi farklı şeyler denemeyi ve sevişerek birbirlerine dokunmayı ve boşaltmayı tercih ediyor. 

6- İlginç Seks Sırları

Yapılan araştırmalara göre 30 yaş üstü kadınların büyük bir kısmı her seks yaptığında boşalabiliyor. Yani kadın şarap gibi yıllandıkça seks yapma kalitesini ve boşalmasını artıyor. Yaşlanmak aslında seks hayatını bitirmiyor, zirveye ulaştırıyor. Kadınlarda en az erkekler kadar porno sevebilir, hatta bir kısım kadın “kadın dostu porno” eşliğinde seks yapma cesaretinde bulunuyor. Erkekler fiziksel aldatmayı tercih ederken, kadınlar daha çok zihinsel aldatmayla beğendikleri erkekleri fantezilerinin bir parçası yapıyor ve zihinlerinde erkekleri daha çok aldatıyor. Öpüşmek, aşk ve sevgi belirtisi olduğundan evliliği kurtarabilir. Kokular, cinsel hayat üzerinde çok güçlü etkilere sahiptir. Bebek emziren kadınlardan yayılan koku, etraftaki diğer kadınların libidosunu %50 oranında artırabilir.

Güzel Sevişmenin Sırları

Güzel Sevişmenin Sırları

Sevişirken ruhunuz ve bedeninizle orada olun ve sadece o ana odaklanın! Çoğu zaman hem kadın hem erkek cinsel ilişki sırasında tam olarak ilişkiye konsantre olamaz ve bu da bazı cinsel sorunları beraberinde getirebilir. Bu nedenle yatağa girerken tüm düşünceleri yatak odasının dışında bırakmak gerekir. Biz buna “yatağa çıplak girmek” diyoruz. 

1- Yatağa Çıplak Girmek Gerekiyor

“Yatağa çıplak girmek” denildiğinde akla soyunmak geliyor. Ancak burada kastettiğimiz yatağa kıyafetlerimizi çıkartarak girmek anlamında değil, olumsuz düşüncelerimizi yatak odasının dışında bırakarak girmektir. Cinsel ilişki kadın ve erkeğin paylaştığı özel bir andır ve zaten çok da uzun sürmez. Önemli olan ne kadar sürerse sürsün cinselliği tam anlamıyla yaşamak, yapılan eyleme konsantre olmak ve ruhun ve bedeninle orada olmaktır. 

2- O Ana Odaklanın

Cinsel ilişki sırasında o ana odaklanmak çok önemlidir. Çünkü cinsellik sadece bedensel bir eylem değildir, birbirini seven ve arzulayan iki kişi arasında yaşanan çok özel bir eylemdir ve cinsellikte kişinin psikolojisi, o anki ruh hali, cinsellikle ilgili olumsuz duygu ve düşüncelere sahip olup olmadığı, kişinin kendini ve bedenini sevmesi, partnerine karşı olan duyguları, partnerin ilişkideki tavrı da rol oynar. Bütün bunları düşünerek yatağa giden bir kişi cinsellikten tat alamayacaktır. Bu nedenle cinselliği yaşayacağınız zaman sadece olumlu şeyler düşün, beyninizi kapatın ve sadece partnerinizle geçireceğiniz güzel anlara odaklanın. Tıpkı banyoya elbiselerimizi çıkartarak girdiğimiz gibi, sevişmek üzere yatağa da olumsuz düşüncelerimizden arınarak girilmelidir. Nasıl ki elbiselerle duş alındığında vücudumuz temizlenmezse, rahatlamazsa ve sadece ıslanırsak, yatağa da olumsuz düşüncelerle girdiğimizde dokunmanın ve sevişmenin verdiği hazza odaklanamaz, sadece penis vajina birlikteliğini içeren becerme ve becerilme şeklinde cinsel birliktelik yaşarız. Bu da cinsel sorunların oluşmasına ve devam etmesine yola açar.

3- Beyni Kapatmak Gerekiyor

Cinsel sorunların altında olumsuz duygu ve düşüncelerle yatağa gitmek yer alabiliyor. Cinsellikle ilgili olumsuz duygu ve düşünceler, cinsel ilişki sırasında beyni kapatamama, kendini dışarıdan bir seyirci gibi izleme, olaya kendini kaptıramama gibi nedenler özellikle erkeklerde serleşme sorunlarına ve erken boşalmaya, kadınlarda da orgazm olamamaya ve zamanla cinsel isteksizliğe yol açabiliyor. Kadınlar genellikle cinsel ilişki sırasında o ana odaklanmak ve haz almaya çalışmak yerine, nasıl göründükleri, nasıl koktukları, bedenlerinin yeterince temiz olup olmadığı, partnerlerinin kendilerini çekici bulup bulmadığı, vb. konuları düşünebiliyor ve bu tarz düşünceler de orgazmı engelleyebiliyor. Erkekler de cinsel ilişki sırsında zevkten çok performanslarının iyi olup olmadığına odaklanıyor ve bu da yine erkeğin sertleşme sorunu ya da erken boşalma yaşamasına neden olabiliyor.

4- Rahatlayın ve Gevşeyin

Cinsel ilişki öncesinde olumsuz düşüncelerden uzak durmak kadar rahatlayıp, gevşemek de çok önemlidir. Bunun için bir takım gevşeme ve nefes egzersizleri uygulanabilir. Otohipnoz CD’leri rahatlamak ve olumlu düşünmek için faydalı olabilir. Ayrıca dikkatini partnerine yoğunlaştırmak, cinsellikten konuşmak, cinsel aktivite öncesi ortamda bazı değişiklikler yapmak, birlikte bir şeyler içmek, romantik anlar geçirmek, güzel bir yemek yemek ya da film seyretmek çiftin sevişme havasına girmesini sağlayacaktır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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