Şekerrenk: Özel Bir Kitap, Koleksiyon ve Bir Sanat Mirasının Zamana Dokunan İplikleri!
Dünyanın en önemli halı ressamı Devrim Erbil'in evrensel dehası, “şekerrenk” ile ölümsüzleşiyor!
Türk Çağdaş Resim sanatının yaşayan efsanesi Devrim Erbil'in halı eserlerini içeren, Prof.Dr. Uğur Batı tarafından yazılan Şekerrenk: “Devrim Erbil Halıları ve Namütenahi Bir Derinlik” kitabı yayımlandı.
Devrim Erbil’in dünya çapındaki halı resimleri (tapestry) kitabı onun sanatsal mirasının yeni bir boyut kazanmasını sağlarken, sanatseverlere Erbil’in eserlerine dair derinlemesine bir perspektif sunacak. Bu kapsamda Balıkesir’deki Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde yine Uğur Batı’nın küratörlüğünde “Şekerrenk” sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dünya resminin usta isimlerinden olan Devrim Erbil’in eserlerinden ilham alınarak tasarlanan müze alanında sanatçının en sevdiği tema olan “çizgisel kent dokusu” halı eserleri ile ön plana çıkarıldı.
Şekerrenk Nedir: “Şekerrenk”, Onun Halılarındaki Bir Renk Senfonisidir…
Devrim Erbil Sanatı
Halılar ve Şekerrenk: Bir Koleksiyon
Serginin en çarpıcı bölümlerinden biri, Erbil'in İstanbul temalı halı-resimlerine ayrılmış.
Sanat eleştirmenleri, "Şekerrenk"i Devrim Erbil'in sanatsal yolculuğunda bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor.
Sergi ve Kitap Künyesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!