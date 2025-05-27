Şekerrenk: Özel Bir Kitap, Koleksiyon ve Bir Sanat Mirasının Zamana Dokunan İplikleri!

Kitaba adını veren “şekerrenk”, Farsça kökenli, ‘şeker’ ve ‘renk’ sözcüklerinin bir araya gelmesiyle türetilmiştir. Asıl anlamı, ‘sarıya çalan renk’ demektir. Eskimiş gibidir ama şekerdir. Halılar gibi…

Canlıdır. Sanki ölmez, sonsuza dek renk alır. Yeni yeni renkler. Halılar gibi…

Biraz düşününce şekeri erittiğimizde sarımsı bir renk almasından bunu anlamak mümkün. Öyle düşünün. Halılardaki gibi. Halı renkleri de “şekerlenmiştir.” O renge tam olarak ‘sarı’ diyemeyiz; ama evet, sarıya çalan bir renktir. Temsilidir. Halılardaki gibi…

Yine de demeliyiz ki, algı olarak şeker denince akla gelen ilk renk şöyle pembemsi bir renk oluyor. İşte halılardaki gibi… Hatta bugünden bakarsak, şeker rengarenktir. Eskiyen halılardaki gibi. Şekerrenkte insanın aklına bütün renkler gelir. Halılardaki gibi…

Yine de şöyle bir çocukluğumuza dönünce, pamuklu şekerler en çok pembeydi ve elma şekerleri de kırmızı. Yani işin içinde hep bir pembelik vardır. Halılardaki gibi…