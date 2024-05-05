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Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın Tahmin Ediyoruz!

etiket Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın Tahmin Ediyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 19:31

Sevdiğin yemekleri seç ve seni en çok mutlu eden, içini huzurla dolduran, 'Oh beee geldi!' dediğin o mevsimi söyleyelim.

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1. Bir çorba seçerek başlayalım.

2. Başlangıç olarak ne alırsın?

3. Bir de güzelinden soğuk meze seçer misin?

4. Şimdi de şöyle güzel bir börek seç bakalım?

5. Et yemeklerinde tercihin hangisi olur?

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6. İtalyan mutfağından favorin ne?

7. Son olarak bir de tatlı seç ve sonucu görelim!

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Sen ilkbahar insanısın!

Seçtiğin yemeklere göre sen tam bir ilkbahar insanısın. Yediğin yemekte bile baharı hissetmek, yemeğin lezzetiyle yeniden doğmak istiyorsun. Senin için yemek düşündüğünden çok daha fazlası. Çiçek gibi sofralarda saatlerce oturmak istiyorsun sen...

Sen yaz insanısın!

Seçtiğin yemeklere göre sen tam bir yaz insanısın. Bazen kavurucu bir sıcaksın, bazen de nerden geldiği belli olmayan bir esintin var. Ama şu bir gerçek ki: Sen bir huzur insanısın. Senin yanında olan insanlar huzur buluyor, uzun süre görmeyince özlüyor. Tıpkı yaz gibi.

Sen sonbahar insanısın!

Seçtiğin yemeklere göre sen tam bir sonbahar insanısın. Çünkü senin bir ortan yok. Hayatı uçlarda yaşamayı seviyorsun. Bazen gök gürültülü sağanak yağışlısın. Bazen de yazdan kalma bir gün gibisin. Yemek konusunda da durum aynı. Canının ne zaman ne çekeceği belli olmuyor.

Sen kış insanısın!

Seçtiğin yemeklere göre sen tam bir kış insanısın. Öyle daralmaya pek gelemezsin. Sessizliği, huzuru seversin. Üstelik enerjin de her zaman yerindedir. Hayatı yaşamak için şartların olgunlaşmasını bekleyenlerden değilsin. Her koşulda mutlu olursun. Böyle devam...

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