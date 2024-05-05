Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın Tahmin Ediyoruz!
Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın Tahmin Ediyoruz!
Sevdiğin yemekleri seç ve seni en çok mutlu eden, içini huzurla dolduran, 'Oh beee geldi!' dediğin o mevsimi söyleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bir çorba seçerek başlayalım.
2. Başlangıç olarak ne alırsın?
3. Bir de güzelinden soğuk meze seçer misin?
4. Şimdi de şöyle güzel bir börek seç bakalım?
5. Et yemeklerinde tercihin hangisi olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. İtalyan mutfağından favorin ne?
7. Son olarak bir de tatlı seç ve sonucu görelim!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın