Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın Tahmin Ediyoruz!

Seçtiğin yemeklere göre sen tam bir yaz insanısın. Bazen kavurucu bir sıcaksın, bazen de nerden geldiği belli olmayan bir esintin var. Ama şu bir gerçek ki: Sen bir huzur insanısın. Senin yanında olan insanlar huzur buluyor, uzun süre görmeyince özlüyor. Tıpkı yaz gibi.