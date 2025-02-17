Seçtiğin Şarkılara Göre İlişkilerde Yaptığın Yanlışı Söylüyoruz!

Partnerine her konuda öncelik veriyor ve hatta bazen kendi ihtiyaçlarını görmezden geliyorsun. Bu durum bir süre sonra seni yormaya başlayabilir ve kendini sürekli “Ben ne yapıyorum?” diye sorgularken bulabilirsin. Evet, karşındakini mutlu etmek harika bir özellik ama unutma ki sağlıklı bir ilişki, iki tarafın da mutlu olduğu bir denge gerektirir. Bir dahaki sefere bir şey yapmadan önce “Ben bunu gerçekten istediğim için mi yapıyorum, yoksa sadece karşımdakini memnun etmek için mi?” diye düşün. İsteklerin ve sınırların olduğunu fark ettiğinde hem kendin daha huzurlu olacaksın hem de ilişkin daha sağlam bir temel üzerine oturacak.