Seçtiğin Şarkılara Göre İlişkilerde Yaptığın Yanlışı Söylüyoruz!
Seçtiğin Şarkılara Göre İlişkilerde Yaptığın Yanlışı Söylüyoruz!
Duygularımızı, düşüncelerimizi ve o anki modumuzu bile yansıtan şarkılar, senin hakkında çooook şey söyleyebilir. Biz biraz ileriye gidiyoruz ve ilişkilerde neyi yanlış yaptığını seçtiğin şarkılara bakarak söylüyoruz!
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Başlıyoruz! Şu üçlüden birini seç bakalım.
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Şimdi şu üçlüden birini seçmeni istesek?
Devam devam! Şu şarkılardan birini seçer misin?
Kafamızda bir şeyler canlanmaya başladı. 🤓 Şunlardan birini seçer misin?
Zaman tüneline giriyoruz, kemerleri bağlayın! 🚀 Nostaljik şarkılardan birini seçer misin?
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Nostaljiye devam! Şu üçlüden birini seç bakalım!
Tünelden çıkmamıza az kaldı! Birini seç bakalım.
Zaman tünelinden çıkmış bulunmaktayız... Şimdi günümüze dönelim ve şu yabancı şarkılardan birini seçip ilişkilerde yaptığın yanlışı söyleyelim!
Fazla fedakarlık yapıyorsun!
Duygularını yeterli bir şekilde ifade etmiyorsun!
Partnerini sürekli kontrol edebileceğini düşünüyorsun!
İlişkiyi hafife alıyor gibisin!
Sürekli geçmişe takılı kalıp duruyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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