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Seçtiğin Şarkılara Göre İlişkilerde Yaptığın Yanlışı Söylüyoruz!

etiket Seçtiğin Şarkılara Göre İlişkilerde Yaptığın Yanlışı Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 23:01

Duygularımızı, düşüncelerimizi ve o anki modumuzu bile yansıtan şarkılar, senin hakkında çooook şey söyleyebilir. Biz biraz ileriye gidiyoruz ve ilişkilerde neyi yanlış yaptığını seçtiğin şarkılara bakarak söylüyoruz!

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Başlıyoruz! Şu üçlüden birini seç bakalım.

Şimdi şu üçlüden birini seçmeni istesek?

Devam devam! Şu şarkılardan birini seçer misin?

Kafamızda bir şeyler canlanmaya başladı. 🤓 Şunlardan birini seçer misin?

Zaman tüneline giriyoruz, kemerleri bağlayın! 🚀 Nostaljik şarkılardan birini seçer misin?

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Nostaljiye devam! Şu üçlüden birini seç bakalım!

Tünelden çıkmamıza az kaldı! Birini seç bakalım.

Zaman tünelinden çıkmış bulunmaktayız... Şimdi günümüze dönelim ve şu yabancı şarkılardan birini seçip ilişkilerde yaptığın yanlışı söyleyelim!

Fazla fedakarlık yapıyorsun!

Partnerine her konuda öncelik veriyor ve hatta bazen kendi ihtiyaçlarını görmezden geliyorsun. Bu durum bir süre sonra seni yormaya başlayabilir ve kendini sürekli “Ben ne yapıyorum?” diye sorgularken bulabilirsin. Evet, karşındakini mutlu etmek harika bir özellik ama unutma ki sağlıklı bir ilişki, iki tarafın da mutlu olduğu bir denge gerektirir. Bir dahaki sefere bir şey yapmadan önce “Ben bunu gerçekten istediğim için mi yapıyorum, yoksa sadece karşımdakini memnun etmek için mi?” diye düşün. İsteklerin ve sınırların olduğunu fark ettiğinde hem kendin daha huzurlu olacaksın hem de ilişkin daha sağlam bir temel üzerine oturacak.

Duygularını yeterli bir şekilde ifade etmiyorsun!

Bazı şeyleri içinde yaşamak seni rahatlatıyor olabilir ama partnerin senin zihnini okuyamaz. Bu yüzden ne hissettiğini ya da neye ihtiyacın olduğunu söylemediğinde aranızda gereksiz bir kopukluk oluşabilir. Duygularını ifade etmek illa ki büyük bir konuşma yapmak anlamına gelmiyor. Küçük bir cümle, içten bir bakış ya da bir not bile ilişkinizde büyük fark yaratabilir. Eğer kendini sözlü olarak ifade etmekte zorlanıyorsan yazmayı deneyebilirsin. Partnerinle daha açık bir iletişim kurmaya başladığında ilişkinizdeki o gergin hava kendiliğinden dağılacak.

Partnerini sürekli kontrol edebileceğini düşünüyorsun!

İlişkilerde düzeni sağlamak isteyebilirsin ama her şeyin bir sınırı var. Partnerinin ne düşündüğünü, ne hissettiğini ya da nasıl davranacağını sürekli kontrol etmeye çalışmak, hem onu hem seni yorar. Böyle davranarak istemeden de olsa aranızdaki güven bağını zedeleyebilirsin. Bazen bir adım geri çekilmek ve şeylerin doğal akışına izin vermek ilişkiyi daha güçlü kılar. Hayatın sürprizlerle dolu olduğunu kabul ettiğinde ilişkiniz de daha rahat bir atmosfere kavuşacak. Unutmadan söyleyelim: Aşk kontrolle değil, karşılıklı güvenle büyür. 💖

İlişkiyi hafife alıyor gibisin!

Günlük koşturmaca içinde ilişkinin önemini fark etmiyor olabilirsin. Fakat bu durum partnerinin seni bekleyen hislerini ya da emeklerini göz ardı etmeni gerektirmez. Belki sadece basit bir “Nasılsın?” mesajı ya da birlikte bir kahve molası bile çok şey anlatır. Partnerinle geçirdiğin zaman, ona verdiğin değerin bir yansımasıdır. Bu yüzden ilişkiye biraz daha özen göstermekten çekinme. Hayatın temposu arasında küçük bir durak yaratıp sevdiğin kişiyle bağlantı kurmak, hem sana hem de ona iyi gelir.

Sürekli geçmişe takılı kalıp duruyorsun!

Geçmişte yaşadığın olaylar ya da aldığın yaralar, şu anki ilişkinde istemediğin davranışlara yol açıyor olabilir. Bu durum farkında olmadan partnerine karşı duvarlar örmene ya da sürekli tetikte olmasına sebep olabilir. Ancak şunu unutma: Her ilişki senin için yepyeni bir başlangıç. Partnerin geçmişteki insanlardan biri değil. Ona bir şans vermeyi ve birlikte yeni bir hikaye yazmayı deneyebilirsin. Geçmişi bir bagaj gibi sürekli yanında taşımayı bırak, o yükü indirdiğinde kendini çok daha özgür hissedeceksin. Bu özgürlük, ilişkinize bambaşka bir enerji katacak.

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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