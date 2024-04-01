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Seçim Sonuçlarında İlk Tekrar Kararı: Ardahan Çıldır’da AK Parti ve CHP Eşit Çıktı, Seçim Tekrarlanacak

Seçim Sonuçlarında İlk Tekrar Kararı: Ardahan Çıldır’da AK Parti ve CHP Eşit Çıktı, Seçim Tekrarlanacak

AK Parti CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.04.2024 - 17:26 Son Güncelleme: 01.04.2024 - 17:37

Geride bırakılan 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve CHP’nin oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, seçim 2 Haziran'da tekrar yapılacak. Yüzde 100’ü açılan sandıklar sonunda CHP adayı da AK Parti adayı da 452 oy aldı.

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Aylarca süren çalışmaların ardından dün heyecanla beklenen yerel seçimler tamamlandı. Ancak Ardahan Çıldır’da durumlar biraz karışık.

Aylarca süren çalışmaların ardından dün heyecanla beklenen yerel seçimler tamamlandı. Ancak Ardahan Çıldır’da durumlar biraz karışık.

Çıldır ilçesinde 3 parti arasında kıyasıya bir yarış olacağı düşünülüyordu.

Çıldır ilçesinde 3 parti arasında kıyasıya bir yarış olacağı düşünülüyordu.

Oy sayımı süresince az farkla CHP'nin adayı Nurettin Aygün, seçimi önde götürdü. Sandıkların yüzde 100'ünün açılmasıyla sonuçlarda AK Partili Kemal Yakup Azizoğlu ile Aygün'ün aynı oyu aldığı görüldü. İki aday da yüzde 28,74 oy aldı.

Oy sayımı süresince az farkla CHP'nin adayı Nurettin Aygün, seçimi önde götürdü. Sandıkların yüzde 100'ünün açılmasıyla sonuçlarda AK Partili Kemal Yakup Azizoğlu ile Aygün'ün aynı oyu aldığı görüldü. İki aday da yüzde 28,74 oy aldı.

Bin 964 seçmenin bulunduğu ilçede Aygün ile Azizoğlu'nun 452 oy alması nedeniyle seçimler, 2 Haziran'da tekrar edilecek.

Bin 964 seçmenin bulunduğu ilçede Aygün ile Azizoğlu'nun 452 oy alması nedeniyle seçimler, 2 Haziran'da tekrar edilecek.
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