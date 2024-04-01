Seçim Sonuçlarında İlk Tekrar Kararı: Ardahan Çıldır’da AK Parti ve CHP Eşit Çıktı, Seçim Tekrarlanacak

Geride bırakılan 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve CHP’nin oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, seçim 2 Haziran'da tekrar yapılacak. Yüzde 100’ü açılan sandıklar sonunda CHP adayı da AK Parti adayı da 452 oy aldı.