Seçim Sonuçlarında İlk Tekrar Kararı: Ardahan Çıldır’da AK Parti ve CHP Eşit Çıktı, Seçim Tekrarlanacak
Seçim Sonuçlarında İlk Tekrar Kararı: Ardahan Çıldır’da AK Parti ve CHP Eşit Çıktı, Seçim Tekrarlanacak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aylarca süren çalışmaların ardından dün heyecanla beklenen yerel seçimler tamamlandı. Ancak Ardahan Çıldır’da durumlar biraz karışık.
Çıldır ilçesinde 3 parti arasında kıyasıya bir yarış olacağı düşünülüyordu.
Oy sayımı süresince az farkla CHP'nin adayı Nurettin Aygün, seçimi önde götürdü. Sandıkların yüzde 100'ünün açılmasıyla sonuçlarda AK Partili Kemal Yakup Azizoğlu ile Aygün'ün aynı oyu aldığı görüldü. İki aday da yüzde 28,74 oy aldı.
Bin 964 seçmenin bulunduğu ilçede Aygün ile Azizoğlu'nun 452 oy alması nedeniyle seçimler, 2 Haziran'da tekrar edilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda