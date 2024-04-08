Seçim Öncesinde Değişmişti: TCMB Genel Kurul Tarihi Belli Oldu
Seçim Öncesinde Değişmişti: TCMB Genel Kurul Tarihi Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yılına ait 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.
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TCMB Olağan Genel Kurulu 30 Nisan'da toplanıyor.
Pay sahipleri genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilecekler.
Saat 14.00’te başlayacak toplantı, “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında yapılacak.
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