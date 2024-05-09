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Seçim Bitti Köfte Polemiği Bitmedi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan “Köfte Deyip Geçmeyin” Paylaşımı

Seçim Bitti Köfte Polemiği Bitmedi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan “Köfte Deyip Geçmeyin” Paylaşımı

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 13:49

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, belediyenin sosyal tesislerinde satılan köfteyi “köfte deyip geçmeyin” diyerek paylaşması sosyal medyada da gündem oldu. İmamoğlu, yerel seçimler sürecinde AK Parti’nin adayı Murat Kurum ile köfteci polemiği yaşamıştı.

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31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında yaşanan köfteci polemiği hala akıllarda.

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında yaşanan köfteci polemiği hala akıllarda.

Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu için “Bakanlıkların kapısından içeriye dahi giremezsin. Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar” demiş, İmamoğlu ise “31 Mart’ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak” diye cevap vermişti.

Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu için “Bakanlıkların kapısından içeriye dahi giremezsin. Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar” demiş, İmamoğlu ise “31 Mart’ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak” diye cevap vermişti.

Ekrem İmamoğlu, seçimlerinden üzerinden 40 gün geçmesine rağmen “köfteci polemiğini” unutmuyor.

Ekrem İmamoğlu, seçimlerinden üzerinden 40 gün geçmesine rağmen “köfteci polemiğini” unutmuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı 👇

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu 👇

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
twitter.com
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