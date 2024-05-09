Seçim Bitti Köfte Polemiği Bitmedi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan “Köfte Deyip Geçmeyin” Paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, belediyenin sosyal tesislerinde satılan köfteyi “köfte deyip geçmeyin” diyerek paylaşması sosyal medyada da gündem oldu. İmamoğlu, yerel seçimler sürecinde AK Parti’nin adayı Murat Kurum ile köfteci polemiği yaşamıştı.