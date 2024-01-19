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Seçeceğin Akşam Yemeği Menülerine Göre İlk Buluşmanın Nasıl Sonuçlanacağını Söylüyoruz!

etiket Seçeceğin Akşam Yemeği Menülerine Göre İlk Buluşmanın Nasıl Sonuçlanacağını Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 22:01

Bakalım ilk buluşmada şansın dönecek mi? O halde favori akşam yemeğini seç, testin sonucunda tahmin edelim 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Aşağıdaki makarna çeşitlerinden birini seç bakalım 🤔

3. Peki bir salata seç bakalım 👇

4. Şimdi de bir et yemeği seç 👇

5. Bir de sebze yemeği seç bakalım 👇

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6. Şimdi de bir çorba seç 👇

7. Peki hangi ülkenin mutfağı sana hitap ediyor?

8. Son olarak bir tatlı seç bakalım 👇

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İlk buluşmada biraz heyecanına yenik düşebilirsin.

İlk buluşmadan önce gereğinden fazla heyecan yapıyorsun ve bir araya geldiğinizde de bu heyecanını gizleyemiyorsun. Eğer biraz daha rahat olursan ilk buluşman gayet keyifli geçer ve devamı da gelebilir. Sadece kendini rahat hisset!

Oldukça romantik bir date seni bekliyor!

Yemek seçimlerine göre ilk buluşman hiç de fena olmayacak gibi! Kendinden emin ve ne istediğini bilen birisin. Bu nedenle karşı tarafın da net olmasını tercih ediyorsun. Bu da çoğu zaman doğru seçimler yapmanı sağlıyor. İlk buluşmanda da romantik bir akşam yemeği seni bekliyor olabilir. Bol şans!

Hayal ettiğin gibi olmayabilir...

İlk buluşmadan beklentin yüksek olsa da korkarız ki umduğun gibi olmayabilir. Kendini daha farklı bir randevu deneyimi için hazırlasan da sana pek hitap etmeyen biriyle birkaç saat geçirdikten sonra fazla beklentiye kapıldığını düşünebilirsin. Ama bu işler belli olmaz tabi, yine de bir şans vermek lazım 😉

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