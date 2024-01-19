Seçeceğin Akşam Yemeği Menülerine Göre İlk Buluşmanın Nasıl Sonuçlanacağını Söylüyoruz!
Seçeceğin Akşam Yemeği Menülerine Göre İlk Buluşmanın Nasıl Sonuçlanacağını Söylüyoruz!
Bakalım ilk buluşmada şansın dönecek mi? O halde favori akşam yemeğini seç, testin sonucunda tahmin edelim 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇
2. Aşağıdaki makarna çeşitlerinden birini seç bakalım 🤔
3. Peki bir salata seç bakalım 👇
4. Şimdi de bir et yemeği seç 👇
5. Bir de sebze yemeği seç bakalım 👇
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6. Şimdi de bir çorba seç 👇
7. Peki hangi ülkenin mutfağı sana hitap ediyor?
8. Son olarak bir tatlı seç bakalım 👇
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