Seçeceğin Akşam Yemeği Menülerine Göre İlk Buluşmanın Nasıl Sonuçlanacağını Söylüyoruz!

İlk buluşmadan beklentin yüksek olsa da korkarız ki umduğun gibi olmayabilir. Kendini daha farklı bir randevu deneyimi için hazırlasan da sana pek hitap etmeyen biriyle birkaç saat geçirdikten sonra fazla beklentiye kapıldığını düşünebilirsin. Ama bu işler belli olmaz tabi, yine de bir şans vermek lazım 😉