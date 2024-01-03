Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Otomobil
Seat Fiyat Listesi Ocak 2024: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Güncel Fiyatlar

Seat Fiyat Listesi Ocak 2024: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
03.01.2024 - 10:27

İspanyol otomotiv üreticisi Seat, yeni yılın ilk fiyat listesini paylaştı. Çeşitli kampanyalar ile modellerinde son birkaç aydır indirime giden marka, ocak ayında güncel fiyatlarına 2 bin TL'lik zam uyguladı. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca, Tarraco ne kadar oldu? İşte Seat'ın 2024 Ocak güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda

Seat fiyat listesi

Seat fiyat listesi

2023'ün son aylarında kampanya dahilinde fiyatlarını düşüren İspanyol marka, yeni ayda fiyatlarını neredeyse sabit tuttu. Modeller 2 bin TL zamlandı. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Seat Ibiza fiyat listesi Ocak 2024

Seat Ibiza fiyat listesi Ocak 2024

  • IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style  822.000 TL

  • IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 1.022.000 TL

  • IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 1.092.000 TL

Seat Arona fiyat listesi Ocak 2024

Seat Arona fiyat listesi Ocak 2024

  • ARONA 1.0 EcoTSI 95 HP Style 925.000 TL

  • ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 1.085.000 TL

  • ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 1.142.000 TL

  • ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 1.157.000 TL

Seat Leon fiyat listesi Ocak 2024

Seat Leon fiyat listesi Ocak 2024

LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 1.247.00 TL

LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR 1.362.000 TL

Seat Ateca fiyat listesi Ocak 2024

Seat Ateca fiyat listesi Ocak 2024

  • ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.517.000 TL

  • ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 1.562.500 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seat Tarraco fiyat listesi Ocak 2024

Seat Tarraco fiyat listesi Ocak 2024

  • TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience (7 Koltuklu) 1.784.500 TL

  • TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu) 1.927.500 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0