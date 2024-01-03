Seat Fiyat Listesi Ocak 2024: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Güncel Fiyatlar

İspanyol otomotiv üreticisi Seat, yeni yılın ilk fiyat listesini paylaştı. Çeşitli kampanyalar ile modellerinde son birkaç aydır indirime giden marka, ocak ayında güncel fiyatlarına 2 bin TL'lik zam uyguladı. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca, Tarraco ne kadar oldu? İşte Seat'ın 2024 Ocak güncel fiyat listesi.