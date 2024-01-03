Seat Fiyat Listesi Ocak 2024: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Güncel Fiyatlar
Seat Fiyat Listesi Ocak 2024: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.seat.com.tr/
İspanyol otomotiv üreticisi Seat, yeni yılın ilk fiyat listesini paylaştı. Çeşitli kampanyalar ile modellerinde son birkaç aydır indirime giden marka, ocak ayında güncel fiyatlarına 2 bin TL'lik zam uyguladı. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca, Tarraco ne kadar oldu? İşte Seat'ın 2024 Ocak güncel fiyat listesi.
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Seat fiyat listesi
Seat Ibiza fiyat listesi Ocak 2024
Seat Arona fiyat listesi Ocak 2024
Seat Leon fiyat listesi Ocak 2024
Seat Ateca fiyat listesi Ocak 2024
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Seat Tarraco fiyat listesi Ocak 2024
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