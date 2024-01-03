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Audi Fiyat Listesi Ocak 2024: Audi A3, A4, A5, A6 ve Q Serisi Güncel Fiyatlar

Audi Fiyat Listesi Ocak 2024: Audi A3, A4, A5, A6 ve Q Serisi Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
03.01.2024 - 12:22

Alman otomotiv devi Audi, yeni yıla zamlı girdi. Uzun zamandır modellerinin fiyatlarını sabit tutan marka, ocak ayında fiyat artışa gitti. Peki, lüks ve konforun mükemmel birleşimini sunan üreticide A3, A4, A5 ve A6 modelleri ne kadar? İşte, Audi'nin 2024 Ocak ayı güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Audi fiyat listesi

Audi fiyat listesi

Aralık ayının başında 1.597.015 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan A3 Sedan, ocak ayında 1.758.097 TL'den listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Tutarlar, günlük olarak markanın kampanya ve tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Audi A3 fiyat listesi Ocak 2024

Audi A3 fiyat listesi Ocak 2024

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic 1.664.353 TL

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic 2.092.746 TL

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic 1.758.097 TL

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic 2.160.635 TL

Audi A4 fiyat listesi Ocak 2024

Audi A4 fiyat listesi Ocak 2024

  • A4 Sedan 40 TDI 204 hp Advanced S tronic PI. 2.996.923 TL

  • A4 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI. 3.103.333 TL

  • A4 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic PI. 3.603.133 TL

  • A4 allroad 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI. 3.616.693 TL

Audi A5 fiyat listesi Ocak 2024

Audi A5 fiyat listesi Ocak 2024

  • A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI. 3.490.543 TL

  • A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic PI. 3.660.343 TL

  • A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI. 3.642.643 TL

Audi A6 fiyat listesi Ocak 2024

Audi A6 fiyat listesi Ocak 2024

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 4.577.353 TL

  • A6 Sedan 45 TFSI quattro 265 hp Advanced S tronic 4.678.813 TL

  • A6 Sedan 45 TFSI quattro 265 hp S line S tronic 5.006.713 TL

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Audi A7 fiyat listesi Ocak 2024

Audi A7 fiyat listesi Ocak 2024

  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic 6.292.603 TL 

  • RS7 Sportback 4.0 Turbo FSI quattro 600 hp Tiptronic 14.666.881 TL

  • RS7 Sportback 4.0 Turbo FSI quattro 630 hp Performance Tiptronic 15.371.905 TL

Audi A8 fiyat listesi Ocak 2024

Audi A8 fiyat listesi Ocak 2024

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 13.756.582 TL

  • A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI 13.756.582 TL 

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI 16.230.913 TL

Audi Q2 fiyat listesi Ocak 2024

Audi Q2 fiyat listesi Ocak 2024
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 1.976.171 TL

Audi Q3 fiyat listesi Ocak 2024

Audi Q3 fiyat listesi Ocak 2024

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic 2.564.037 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic 2.788.677 TL

Audi Q5 fiyat listesi Ocak 2024

Audi Q5 fiyat listesi Ocak 2024

  • Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 4.183.483 TL

  • Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 4.368.883 TL

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Audi Q7 fiyat listesi Ocak 2024

Audi Q7 fiyat listesi Ocak 2024

  • Q7 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic PI 7.639.616 TL

  • Q7 55 Turbo FSI quattro 340 hp Tiptronic PI. 7.802.816 TL

Audi Q8 fiyat listesi Ocak 2024

Audi Q8 fiyat listesi Ocak 2024

  • Q8 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic 8.952.973 TL

  • Q8 SUV 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 9.704.998 TL

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