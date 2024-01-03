Audi Fiyat Listesi Ocak 2024: Audi A3, A4, A5, A6 ve Q Serisi Güncel Fiyatlar

Alman otomotiv devi Audi, yeni yıla zamlı girdi. Uzun zamandır modellerinin fiyatlarını sabit tutan marka, ocak ayında fiyat artışa gitti. Peki, lüks ve konforun mükemmel birleşimini sunan üreticide A3, A4, A5 ve A6 modelleri ne kadar? İşte, Audi'nin 2024 Ocak ayı güncel fiyat listesi.