Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Savaş Gemileri Yeniden Boğaz’da: 16 Gemiyle Gövde Gösterisi

Savaş Gemileri Yeniden Boğaz’da: 16 Gemiyle Gövde Gösterisi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.09.2024 - 10:39

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 16 gemi, Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Savaş gemileri, Türkiye’nin çeşitli limanlarını ziyaret ederek kutmaları icra edecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk Donanması, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutmaları kapsamında 100 gemi ile İstanbul Boğaz’ında tören düzenlemiş ve düşmana korku salmıştı.

Türk Donanması, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutmaları kapsamında 100 gemi ile İstanbul Boğaz’ında tören düzenlemiş ve düşmana korku salmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bugün ise Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında yine İstanbul Boğazı’ndaydı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bugün ise Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında yine İstanbul Boğazı’ndaydı.

Preveze Deniz Zaferi’nin 486'ıncı yıldönümü kutlanırken, donanmaya bağlı 16 savaş gemisinin Boğaz’dan geçişini vatandaşlar da ilgi ile takip etti.

Preveze Deniz Zaferi’nin 486'ıncı yıldönümü kutlanırken, donanmaya bağlı 16 savaş gemisinin Boğaz’dan geçişini vatandaşlar da ilgi ile takip etti.

Savaş gemilerinin geçişinden görüntüler 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
meraklikofteci

Muğla tarafında bir devriye botu kalsaydı bari (!) Üzülerek ve utanarak takip ediyorum geçtiğimiz günlerde yaşanan saçmalıkları. Şanlı ordumuz bu duruma düşm... Devamını Gör

Eray

Savaş gemilerimizin yaklaşık maliyetleri: - TCG Anadolu: 1.4 milyar $ - TF-2000 Destroyeri: 1 milyar $ (?) - Reis Sınıfı Denizaltı: 500 milyon $ - İ Sınıfı F... Devamını Gör