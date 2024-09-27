Savaş Gemileri Yeniden Boğaz’da: 16 Gemiyle Gövde Gösterisi

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 16 gemi, Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Savaş gemileri, Türkiye’nin çeşitli limanlarını ziyaret ederek kutmaları icra edecek.