Savaş Gemileri Yeniden Boğaz’da: 16 Gemiyle Gövde Gösterisi
Savaş Gemileri Yeniden Boğaz’da: 16 Gemiyle Gövde Gösterisi
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Türk Donanması, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutmaları kapsamında 100 gemi ile İstanbul Boğaz’ında tören düzenlemiş ve düşmana korku salmıştı.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bugün ise Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında yine İstanbul Boğazı’ndaydı.
Preveze Deniz Zaferi’nin 486'ıncı yıldönümü kutlanırken, donanmaya bağlı 16 savaş gemisinin Boğaz’dan geçişini vatandaşlar da ilgi ile takip etti.
Savaş gemilerinin geçişinden görüntüler 👇
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