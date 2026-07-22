Şarkıcıların İlk Şarkılarını Bilebilecek Misin?
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Müzik konusunda gerçekten de kendine güvenenler burada mı? Bu sefer çok iyi bildiğimiz sanatçıların ilk şarkılarını bilmeye çalışıyoruz. Hazırsak hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Megastar Tarkan'ın, 1992 yılında çıkardığı o eşsiz şarkı hangisi?
2. Britney Spears 1998 yılında müzik dünyasını altüst eden bir hit şarkıyla çıkış yaptı. Bu ikonik ilk şarkı hangisiydi?
3. Şimdi sıra Minik Serçe'de... İlk şarkısı hangisi?
4. 2005 yılında küresel müzik piyasasını yerinden oynatmıştı... Rihanna'nın ilk şarkısı hangisi?
5. Biraz da Türkiye... Mabel Matiz'in 2011 yılında çıkardığı o ilk şarkıyı sorsak?
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6. Rock müziğin başarılı ismi Şebnem Ferah, Volvox grubundan sonra 1996 yılında "Kadın" albümüyle solo kariyerine başladı. Bu albümün ilk klibi hangi şarkıya çekildi?
7. Peki Justin Timberlake'in ilk solo teklisi yani single'ı hangisi?
8. Son olarak her şarkısıyla hafızamıza kazınan Yalın'ın ilk şarkısı hangisi?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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