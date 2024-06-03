Sarıyer'deki Gizemli Yapıdan Gratis'teki İndirim Canavarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sarıyer'deki Gizemli Yapıdan Gratis'teki İndirim Canavarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım ambalajı üzerinde gıcır gıcır bir haftaya başladığımız bu Pazartesi günü Twitter'da en çok neler konuşulmuş, en çok hangi tweetlere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
İkna olduk.
Çok iyi smaç basar.
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Boca Juniors mısınız?
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Bu kadar drama fazla değil mi?
Yarın tekrar görüşmek üzere
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