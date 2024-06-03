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Sarıyer'deki Gizemli Yapıdan Gratis'teki İndirim Canavarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sarıyer'deki Gizemli Yapıdan Gratis'teki İndirim Canavarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.06.2024 - 19:14

Bakalım ambalajı üzerinde gıcır gıcır bir haftaya başladığımız bu Pazartesi günü Twitter'da en çok neler konuşulmuş, en çok hangi tweetlere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

İkna olduk.

İkna olduk.
twitter.com

Çok iyi smaç basar.

Çok iyi smaç basar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com
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Hayatın sonu değil.

Bitcoin al!

Bitcoin al!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Boca Juniors mısınız?

Boca Juniors mısınız?
twitter.com
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Bu kadar drama fazla değil mi?

Bu kadar drama fazla değil mi?
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere

Yarın tekrar görüşmek üzere
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

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