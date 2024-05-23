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Saras Jasikevicius Olaylı Gecenin Ardından Ergin Ataman'la Şakalaştı!

Saras Jasikevicius Olaylı Gecenin Ardından Ergin Ataman'la Şakalaştı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.05.2024 - 14:41

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Saras Jasikevicius, Final Four'daki rakibi Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman ile şakalaştı.

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Euroleague Final Four için Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Yunanistan ekibi Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, dün gece Fenerbahçeli taraftarlar ile küfürlü bir tartışma yaşamıştı.

Euroleague Final Four için Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Yunanistan ekibi Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, dün gece Fenerbahçeli taraftarlar ile küfürlü bir tartışma yaşamıştı.

Yaşananların ardından takım koçları bu sabah otelin girişinde karşılaştı.

Yaşananların ardından takım koçları bu sabah otelin girişinde karşılaştı.

Jasikevicius, Ergin Ataman’a “Şu an hapiste olduğunu düşünmüştüm.” dedi. 😂

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