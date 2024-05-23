Saras Jasikevicius Olaylı Gecenin Ardından Ergin Ataman'la Şakalaştı!
Saras Jasikevicius Olaylı Gecenin Ardından Ergin Ataman'la Şakalaştı!
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Saras Jasikevicius, Final Four'daki rakibi Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman ile şakalaştı.
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Euroleague Final Four için Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Yunanistan ekibi Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, dün gece Fenerbahçeli taraftarlar ile küfürlü bir tartışma yaşamıştı.
Yaşananların ardından takım koçları bu sabah otelin girişinde karşılaştı.
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