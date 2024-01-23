Şansal Büyüka, Fenerbahçe'ye Dzeko Yerine Aboubakar'ı Önerdi: "Nikahına mı Alıyorsun? Yeter ki İşini Gör"

343 Youtube kanalına konuk olan Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için Dzeko yerine farklı bir santrafora ihtiyaç duyduğunu söyledi. Büyüka, 'Ben olsam Aboubakar’a teklif yaparım. Diyorlar ki 'Karakteri bozuk'. Bana ne nikahına mı alıyorsun? Yeter ki işini gör.'' dedi.