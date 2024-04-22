Sanatçının Paylaşımı Doğruladı: Billie Eilish Fortnite'a Geliyor!
Sanatçının Paylaşımı Doğruladı: Billie Eilish Fortnite'a Geliyor!
Farklı işbirlikleri ile neredeyse her hayran grubuna göz kırpan Fortnite bu kez de sevilen pop şarkıcısı Billie Eilish2i ve şarkılarını oyuna eklemeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fortnite'ın dillere destan etkinlikleri ve dikkat çekici işbirlikleri malumunuz.
Geçtiğimiz günlerde ise Fortnite'ın ilerleyen sezonlardaki yol haritası sızdırılmış, oyunculara gelecek etkinlikler hakkında ipuçları vermişti.
Sızdırılan yol haritasının ardından ise ünlü sanatçı Billie Eilish Twitter (X) paylaşımıyla bombayı patlattı!
Eilish'in paylaşımı ayrıca sızdırılan yol haritasını da doğrular nitelikte.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın