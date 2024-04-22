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Sanatçının Paylaşımı Doğruladı: Billie Eilish Fortnite'a Geliyor!

Sanatçının Paylaşımı Doğruladı: Billie Eilish Fortnite'a Geliyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.04.2024 - 20:47

Farklı işbirlikleri ile neredeyse her hayran grubuna göz kırpan Fortnite bu kez de sevilen pop şarkıcısı Billie Eilish2i ve şarkılarını oyuna eklemeye hazırlanıyor.

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Fortnite'ın dillere destan etkinlikleri ve dikkat çekici işbirlikleri malumunuz.

Fortnite'ın dillere destan etkinlikleri ve dikkat çekici işbirlikleri malumunuz.

Bu zamana dek Lady Gaga ve Travis Scott gibi ünlü sanatçıları ağırlamış olan Fortnite ayrıca Avatar'dan tutun da Star Wars'a kadar pek çok sevilen markayla da oyuncuları hayli sevindiren işbirliklerine imza atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Fortnite'ın ilerleyen sezonlardaki yol haritası sızdırılmış, oyunculara gelecek etkinlikler hakkında ipuçları vermişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Fortnite'ın ilerleyen sezonlardaki yol haritası sızdırılmış, oyunculara gelecek etkinlikler hakkında ipuçları vermişti.

Sızdırılan yol haritası doğrulanmasa da Metallica'dan Snoop Dog'a kadar pek çok ünlü müzisyen ve grubun Fortnite'ta yer alabileceği konuşulur olmuştu. Tüm bunların yanında Karayip Korsanları gibi işbirlikleri de yol haritasının dikkat çekici kısımlarından bazıları.

Sızdırılan yol haritasının ardından ise ünlü sanatçı Billie Eilish Twitter (X) paylaşımıyla bombayı patlattı!

Sızdırılan yol haritasının ardından ise ünlü sanatçı Billie Eilish Twitter (X) paylaşımıyla bombayı patlattı!
twitter.com

Ünlü sanatçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fortnite işbirliğini doğruladı ve oyunda yer alacak kostümünü de ilk kez paylaştı. Billie Eilish yarın, yani 23 Nisan Salı günü itibariyle Fortnite'ın ana sahnesindeki yerini alacak. Sanatçının şarkıları ve farklı kozmetik ögeleri de oyuna eklenecek.

Eilish'in paylaşımı ayrıca sızdırılan yol haritasını da doğrular nitelikte.

Eilish'in paylaşımı ayrıca sızdırılan yol haritasını da doğrular nitelikte.

Sızdırılan yol haritası konusunda Epic Games'ten bir yalanlama veya doğrulama gelmezken burada adı geçen sanatçılardan olan Billie Eilish'in paylaşımı bir nevi tüm bunları doğrulamış oldu.

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