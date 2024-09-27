Sanal Kumar Makalesi: "Çok İleri Düzey Bir Dolandırıcılık Var"

Türkiye’de son yıllarda “Slot” diye adlandırılan ve illegal bahis siteleri üzerinden oynanan kumar birçok kişiyi felakete sürüklüyor. Iğdır Üniversitesi’nden Dr. Burak İli’nin yayınlandığı makalede, Türkiye’de yaşanan kumar bağımlılığı yer aldı. İli, sanal kumarın ileri düzey bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi.