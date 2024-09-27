Sanal Kumar Makalesi: "Çok İleri Düzey Bir Dolandırıcılık Var"
Sanal Kumar Makalesi: "Çok İleri Düzey Bir Dolandırıcılık Var"
Türkiye’de son yıllarda “Slot” diye adlandırılan ve illegal bahis siteleri üzerinden oynanan kumar birçok kişiyi felakete sürüklüyor. Iğdır Üniversitesi’nden Dr. Burak İli’nin yayınlandığı makalede, Türkiye’de yaşanan kumar bağımlılığı yer aldı. İli, sanal kumarın ileri düzey bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi.
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Türkiye’de son yıllarda sanal kumar çılgınlığı yaşanıyor. Bazı ünlüler tarafından da reklamı yapılan sanal kumar sebebiyle birçok vatandaş borç batağında yüzüyor.
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Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, sanal kumarla ilgili yapılan araştırma yaşanan dolandırıcılığı ortaya çıkardı.
Iğdır Üniversitesi’nden Dr. Burak İli, “Sanal Kumarın Sosyal Medyada Tehlikeli Yükselişi” adlı makalesini yorumladı ve “Aslında bu ileri düzey bir dolandırıcılık. Klasik kumarda belki hile bir şekilde tespit edilebilir ama sanal kumardaki bu hileyi oyuncunun fark etmesi ve müdahale etmesi mümkün değil. Zaten daha fazla kazanma veya kaybettiğini geri alma hırsıyla duyguları aklının önüne geçiyor. Oyuncunun her hamlesi, kazancı ve kaybı takip altında.” İfadelerini kullandı.
“Kişiyi sonuna kadar oyunda tutmak, kazandığını hemen çekip ayrılmaması için cazip teklifler, bonuslar sunuluyor. Ne kadar kazanacağı ve ne zaman kaybedeceği de ona göre ayarlanıyor. Oyuncu kazandıkça daha çok para koyuyor ama sonunda kazanan yine kumar sitesi oluyor. Bunların çok teknik ve nitelikli dijital detayları var. Yazılım ve algoritma kurguları hep şirketin kazanması üzerine. Şans, talih diye bir durum söz konusu değil. Klasik kumarda ‘Kazanan hep kumarhanecidir’ diye bir kabul vardır, sanal kumarda da kazanan hep şirkettir, sitenin kendisidir.”
Dr. İli, sanal kumar sitelerinin reklam için ise Facebook ve Youtube gibi mecraları kullandığını söyledi.
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