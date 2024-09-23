Batuhan Karadeniz’in Başı Yasa Dışı Bahis ile Dertte! Yorumcu ve Muhabirler de İnceleniyor

Futbolu bıraktıktan sonra Youtube’da yorumculuğa başlayan Batuhan Karadeniz’in başı yasa dışı bahis reklamı yapmak ve oynatmakla dertte.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre; MASAK, tüm (Yerli, yabancı) kripto şirketlerinden Batuhan Karadeniz hakkında bilgi istedi. Yapılan inceleme kapsamında anonim futbol twitter hesapları, yorumcu, spor muhabiri ve eski futbolcular da denetim altında.

İşte detaylar…