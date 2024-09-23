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Batuhan Karadeniz’in Başı Yasa Dışı Bahis ile Dertte! Yorumcu ve Muhabirler de İnceleniyor

Batuhan Karadeniz’in Başı Yasa Dışı Bahis ile Dertte! Yorumcu ve Muhabirler de İnceleniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.09.2024 - 19:01

Futbolu bıraktıktan sonra Youtube’da yorumculuğa başlayan Batuhan Karadeniz’in başı yasa dışı bahis reklamı yapmak ve oynatmakla dertte. 

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre; MASAK, tüm (Yerli, yabancı) kripto şirketlerinden Batuhan Karadeniz hakkında bilgi istedi. Yapılan inceleme kapsamında anonim futbol twitter hesapları, yorumcu, spor muhabiri ve eski futbolcular da denetim altında. 

İşte detaylar… 

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Futbolculuğu bıraktıktan sonra Youtube’da yorumculuk yapmaya başlayan, yaptığı sert yorumlarla da sık sık gündeme gelen Batuhan Karadeniz’in başı yasa dışı bahis reklamı yapmak ve oynatmak iddialarıyla dertte.

Futbolculuğu bıraktıktan sonra Youtube’da yorumculuk yapmaya başlayan, yaptığı sert yorumlarla da sık sık gündeme gelen Batuhan Karadeniz’in başı yasa dışı bahis reklamı yapmak ve oynatmak iddialarıyla dertte.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batuhan Karadeniz hakkında tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını duyurdu.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batuhan Karadeniz hakkında tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını duyurdu.

Haskoloğlu, yasa dışı bahis için inceleme başlatıldığını söyleyerek "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak. Ayrıca şahsın spor programlarını yapan diğer şahıslar da inceleniyor. Tüm hesaplarına bakılıyor. Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim.”

Haskoloğlu, yasa dışı bahis için inceleme başlatıldığını söyleyerek "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak. Ayrıca şahsın spor programlarını yapan diğer şahıslar da inceleniyor. Tüm hesaplarına bakılıyor. Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim.”

Bu paylaşım sonrasında gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Batuhan Karadeniz hakkında bir paylaşım daha yaptı:

Bu paylaşım sonrasında gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Batuhan Karadeniz hakkında bir paylaşım daha yaptı:

“Yasadışı Bahis sitelerinin reklamcılığını yapıp, bahis oynadığını ifşa ettiğim Batuhan Karadeniz'in tüm Kripto hesaplarına inceleme başlatıldı.

MASAK, tüm (Yerli, yabancı) kripto şirketlerinden şahıs hakkında bilgi istedi.

Şahsın geçmişe dönük tüm transferleri araştırılacak.

Ayrıca yasadışı bahis ile ilişiği olanlar da inceleniyor. İncelenenler arasında anonim futbol twitter hesapları, yorumcu, spor muhabiri ve eski futbolcular da bulunuyor.”

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