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Sana Ne Tedavisi Lazım?

Sana Ne Tedavisi Lazım?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.02.2024 - 10:31

Sen de kendini son zamanlarda yorgun hissediyor musun? Senin tam da şu an ihtiyacın olan tedavi ne olabilir?

Testi çöz, öğren!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Bir de yaşını öğrenelim.

3. Senin için hayat şu sıralar hangi renk?

4. Bu görsellerden hangisi sana çekici geliyor?

5. En sevdiğin müzik türü nedir?

5. En sevdiğin müzik türü nedir?
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6. Basit bir soru: Gelecekten umutlu musun?

7. Sen önemli kararlarını nasıl alırsın?

8. İdeal bir hafta sonu planında ne var?

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Sana aşk tedavisi lazım!

Görüyoruz ki senin kalbinin yerinde yeller esiyor. Sen uzun süredir kendini aşkın kollarına bırakmamışsın. Ördüğün duvarlardan içeriye bir tane bile kelebek girememiş! Haliyle sen bu hayatta tüm zorluklarla bir başına mücadele ediyorsun. Bu durum ise seni hiç düşünmediğin kadar yoruyor. Artık senin de bir dinlenmeye, başını yaslayacak bir omuza ihtiyacın var. Sen kalbinin kapılarını kapatmışsın ancak, bir sonraki gelenin çağrısına kulak ver, olur mu? Eminiz ki bu kişi sana çok iyi gelecek, yaralarını saracak, seni tedavi edecek. Sen, seni mutlu edecek bir aşkı hakediyorsun!

Sana para tedavisi lazım!

Kime lazım değil ki? Verdiğin cevaplardan görüyoruz ki sen şu sıralar biraz maddi konularda sıkışıksın. Hayallerini gerçekleştirmek, biraz olsun nefes almak için maddi konularda rahatlaman gerekiyor. Sen yatıyor kalkıyor, bu konuyu düşünüyorsun. Nereye yatırım yapsam, nereden kazancımı katlasam diye araştırıyorsun. Sen şu anda zaten hak ettiğin hayatı yaşamıyorsun. Sen, zevkleri olan, hobileri olan, kendisine zaman ayırmayı seven, elit bir insansın aslında. Tek eksiğin para! Şöyle bütün hayallerini gerçekleştirebileceğin yüklü miktarda bir para eline geçse, harika olmaz mıydı?

Sana tatil tedavisi lazım!

Sen son zamanlarda oldukça bunalmışsın. Şöyle derin bir nefes alabileceğin, stresten, dertten, tasadan, kalabalıktan uzak kalacağın bir zamana ihtiyacın var. Toplantıların olmadığı, trafiğin, ödevlerin, sorumlulukların olmadığı bir tatil sana iyi gelecek. Sen sevdiklerinle bol bol zaman geçirmeli, şarkılar, türküler söyleyip dans etmelisin. Kendini sıcak deniz sularına bırakıp doğayla bütünleşmeli, hayatın tadını çıkarmalısın. Sen özellikle son günlerde kendine çok fazla yüklenmişsin. Hayatın sadece sorumluluklarından ibaret hale gelmiş. Sen en iyisi kendine biraz zaman ayrımayı, şu hayatta en değerli varlığın kendin olduğunu yeniden hatırlamayı bir dene!

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