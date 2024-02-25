Sana Ne Tedavisi Lazım?
Sana Ne Tedavisi Lazım?
Sen de kendini son zamanlarda yorgun hissediyor musun? Senin tam da şu an ihtiyacın olan tedavi ne olabilir?
Testi çöz, öğren!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
2. Bir de yaşını öğrenelim.
3. Senin için hayat şu sıralar hangi renk?
4. Bu görsellerden hangisi sana çekici geliyor?
5. En sevdiğin müzik türü nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Basit bir soru: Gelecekten umutlu musun?
7. Sen önemli kararlarını nasıl alırsın?
8. İdeal bir hafta sonu planında ne var?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın