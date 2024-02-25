Sana Ne Tedavisi Lazım?

Görüyoruz ki senin kalbinin yerinde yeller esiyor. Sen uzun süredir kendini aşkın kollarına bırakmamışsın. Ördüğün duvarlardan içeriye bir tane bile kelebek girememiş! Haliyle sen bu hayatta tüm zorluklarla bir başına mücadele ediyorsun. Bu durum ise seni hiç düşünmediğin kadar yoruyor. Artık senin de bir dinlenmeye, başını yaslayacak bir omuza ihtiyacın var. Sen kalbinin kapılarını kapatmışsın ancak, bir sonraki gelenin çağrısına kulak ver, olur mu? Eminiz ki bu kişi sana çok iyi gelecek, yaralarını saracak, seni tedavi edecek. Sen, seni mutlu edecek bir aşkı hakediyorsun!