Salzburg, Hamburg, Strazburg: Çoğu Avrupa Şehrinin İsmi Neden 'Burg' ile Bitiyor, Bu İfadenin Anlamı Ne?
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Salzburg, Hamburg, Strazburg: Çoğu Avrupa Şehrinin İsmi Neden 'Burg' ile Bitiyor, Bu İfadenin Anlamı Ne?
Hamburg, Salzburg, Strazburg… Çoğu Avrupa şehrinin ismi 'burg' ile bitiyor. Peki bunun altında yatan sebep ne?
Aslında bu ifadenin Türkçede de bir karşılığı var. Şimdi sizi biraz aşağı alalım ve incelemeye başlayalım.
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Almanca kökenli olan ‘Burg’, eski dönemlerden kalma kaleleri veya şatoları ifade ediyor.
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Orta Çağ Avrupası'ndaki şehirlerin ve kasabaların merkezlerinde yer alan savunma yapılarını tanımlıyor.
Burg kelimesinin benzer formları yine Cermen dillerinde de bulunuyor.
Mesela İngilizcede 'burgh' olarak ifade ediliyor.
Şimdi bir örnek üzerinden inceleyelim.
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Mesela Salzburg, Salz' (tuz) ve 'Burg' (kale) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.
Orta Çağ'da Salzburg, çevresindeki Alp Dağları'nda bulunan zengin tuz madenleri nedeniyle önemli bir ticaret merkeziydi. 'Burg' kelimesi de şehirdeki savunma yapılarını temsil ediyordu.
Kelimenin zamanla başkalaşmış hâllerine baktığımız zaman da bizim dilimize 'burgaz' olarak geçtiğiniz görüyoruz. Burgaz, 'yüksek' anlamına geliyor.
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