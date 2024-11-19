Tahta Çıkar Çıkmaz Tam 19 Kardeşini Boğduran Osmanlı Padişahı III. Mehmed’in Tüyler Ürperten Hayat Hikâyesi

Tarih boyunca pek çok imparatorlukta istikrarı sağlamak amacıyla kardeş katli olayları yaşanmıştır. Her hükümdar, rakiplerini ortadan kaldırarak tek egemenliği garantiye almak istemiştir. Bahsettiğimiz bu olaylar Osmanlı İmparatorluğu’nda da meydana gelmiştir.

Ancak bunlardan biri var ki, yıllar sonra bile etkilerini sürdürmüş, hatta Osmanlı İmparatorluğu’nda tarih derslerinden hatırladığımız Ekber ve Erşed sisteminin gelmesine neden olmuştur. Neyden mi bahsediyoruz? Hazırsanız sizi şöyle aşağıya doğru alalım.

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