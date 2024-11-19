Tahta Çıkar Çıkmaz Tam 19 Kardeşini Boğduran Osmanlı Padişahı III. Mehmed’in Tüyler Ürperten Hayat Hikâyesi
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Tahta Çıkar Çıkmaz Tam 19 Kardeşini Boğduran Osmanlı Padişahı III. Mehmed’in Tüyler Ürperten Hayat Hikâyesi
Tarih boyunca pek çok imparatorlukta istikrarı sağlamak amacıyla kardeş katli olayları yaşanmıştır. Her hükümdar, rakiplerini ortadan kaldırarak tek egemenliği garantiye almak istemiştir. Bahsettiğimiz bu olaylar Osmanlı İmparatorluğu’nda da meydana gelmiştir.
Ancak bunlardan biri var ki, yıllar sonra bile etkilerini sürdürmüş, hatta Osmanlı İmparatorluğu’nda tarih derslerinden hatırladığımız Ekber ve Erşed sisteminin gelmesine neden olmuştur. Neyden mi bahsediyoruz? Hazırsanız sizi şöyle aşağıya doğru alalım.
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26 Mayıs 1566’da Manisa’da dünyaya gelen III. Mehmed, III. Murad ve Safiye Sultan’ın oğluydu.
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Dedesi Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmed’e benzesin diye ona ‘Mehmed’ ismini vermişti.
Şehzadeliği sırasında İbrahim Cafer Efendi ve Pir Mehmed Azmi Efendi gibi dönemin ünlü alimlerinden ders alıyor, Adlî mahlasıyla da pek çok şiir yazıyordu.
Mehmed, 1595 yılında babası III. Murad’ın hayatını kaybetmesi sonrası Manisa’dan İstanbul’a gelerek tahta çıktı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 13. padişahı oldu.
III. Mehmed, Osmanlı padişahı olarak tahta çıktıktan sonra taht kavgalarını önlemek amacıyla çoğu bebek olan tam 19 kardeşinin boğdurulması emrini verdi.
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Tarihin Arka Odası programında tarihçi ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, bu olayı şöyle anlatıyor:
''III. Mehmed’in kardeşleri, Mehmed tahta çıktıktan sonra abilerinin padişahlığını tebrik edip elini öpüyorlar ve ‘Bizi öldürme’ diyorlar’ 3. Mehmed o zaman yüzünü dönmüş, cevap verememiş.''
Osmanlı devletinde "kardeş katli" olarak bilinen bu uygulama, Fatih Sultan Mehmet döneminde çıkarılan "Kanunname-i Al-i Osman" ile hukuki bir zemine de oturtulmuştu.
Ancak III. Mehmed’in bu hareketi, hem halk hem de tarihçiler tarafından uzun yıllar boyunca sertçe eleştirildi.
Yine Afyoncu, durumun yıllar sonra bile Osmanlı İmparatorluğu’nu nasıl etkilediğini anlatan bir hikâye paylaşıyor:
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‘’...Rivayete göre, bir gün cuma selamlığını Ayasofya’da yapsak, orada Selim, Murat ve Mehmed dedemiz var deniyor. Sultan Reşad ( Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı) ''Ben 17 kardeşini öldüren bir kişinin türbesini ziyaret etmem'' diyor. Yani aile bile, Sultan Reşad bile aradan kaç sene geçmiş, onu acı hatırlıyor.’’
Daha sonra, III. Mehmed’in oğlu Sultan I. Ahmet (1603-1617) döneminde kardeş katli kaldırılıyor.
I. Ahmet, taht kavgalarını ve hanedan içindeki kan dökülmesini önlemek için "Ekber ve Erşed Sistemi"ni getiriyor. Bu sistem de Osmanlı tahtına en yaşlı, yani tecrübeli hanedan üyesinin geçmesini öngörüyor.
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