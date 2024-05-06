Sahiplendikleri Tavuklarına Prenses Gibi Bakıyorlar! Bebek Arabasında Gezdirip Tüylerine Fön Çekiyorlar

'Bizimle birlikte her şeyi yapıyor' dedikleri tavukları Wendy, haliyle çiftin arkadaşlarıyla da tanışmış durumda. Çift, arkadaşlarının da tavuklarını çok sevdiklerini belirtiyor.

'Herkes onu çok seviyor' diyen çift, ayrıca Wendy'nin çok maceraperest olduğunu söylüyor.