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Sahiplendikleri Tavuklarına Prenses Gibi Bakıyorlar! Bebek Arabasında Gezdirip Tüylerine Fön Çekiyorlar

Sahiplendikleri Tavuklarına Prenses Gibi Bakıyorlar! Bebek Arabasında Gezdirip Tüylerine Fön Çekiyorlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 23:22

Kahverengi bir tavuk olan Wendy, 2022 yılında bir çift tarafından sahiplenildi. Çift, o gün bugündür tavuklarına resmen prenses gibi davranıyor. Tavukları Wendy'i bebek arabasında gezdiriyor, tüylerine fön çekiyorlar. 

Gelin detaylara bir bakalım.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Evcil dostlarımızın bebek arabasına benzer arabalarda dolaştırılmasına alışkınız.

Evcil dostlarımızın bebek arabasına benzer arabalarda dolaştırılmasına alışkınız.

En çok köpek dostlarımızı arabalarında görsek de zaman zaman kedi dostlarımızı da görebiliyoruz bu arabalarda. Gün geçtikçe bu görüntüye alışsak da birazdan göreceğimiz görüntülere pek alışık değiliz.

Kahverengi, oldukça sıradan bir görüntüye sahip olan tavuğumuz Wendy, 2022 yılında bir çift tarafından sahiplenilmiş.

Kahverengi, oldukça sıradan bir görüntüye sahip olan tavuğumuz Wendy, 2022 yılında bir çift tarafından sahiplenilmiş.

Lauren ve Matt Perth çifti, 2022 yılında gördükleri bu tavuğu kesilmekten kurtarmış. O zamanlarda bir bacağı sakat olan Wendy'i iyileştirmiş, sağlığına kavuşmasına yardımcı olmuşlar.

Çift, Wendy'nin o gün bugündür resmen bir prenses gibi yaşaması için elinden geleni yapmış.

Çift, Wendy'nin o gün bugündür resmen bir prenses gibi yaşaması için elinden geleni yapmış.

Avustralyalı çift, tavukları Wendy ile birlikte aynı evde yaşıyorlar. Tavuklarını her gün gezintiye çıkarmayı da ihmal etmiyorlar. Kendisini zaman zaman görmüş olduğunuz taşıma çantasında, zaman zaman da bebek arabasında taşıyorlar.

"Onu çok seviyoruz. Wendy'i sık sık şımartıyoruz. Ona çok düşkünüz."

"Onu çok seviyoruz. Wendy'i sık sık şımartıyoruz. Ona çok düşkünüz."

'Bizimle birlikte her şeyi yapıyor' dedikleri tavukları Wendy, haliyle çiftin arkadaşlarıyla da tanışmış durumda. Çift, arkadaşlarının da tavuklarını çok sevdiklerini belirtiyor.

'Herkes onu çok seviyor' diyen çift, ayrıca Wendy'nin çok maceraperest olduğunu söylüyor.

Wendy, insan dostları ile tatillere de gidiyor. Hatta sörf yapmayı bile denemişliği var!

Wendy, insan dostları ile tatillere de gidiyor. Hatta sörf yapmayı bile denemişliği var!

'Onsuz bir hayat düşünemiyoruz. Mümkün olduğunca çok anı biriktirmeliyiz' diyen çift, insanların tavuklara bakış açısının değişmesini istediklerini de söylüyor.

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İşin ilginç tarafı, Wendy'nin de diğer tavukların yanına gitmek istememesi. Wendy, diğer tavukların yanına gitmektense evde kalmayı tercih ediyor.

İşin ilginç tarafı, Wendy'nin de diğer tavukların yanına gitmek istememesi. Wendy, diğer tavukların yanına gitmektense evde kalmayı tercih ediyor.

Wendy'ni ayrıca tuvalet eğitimi de bulunuyor. Sabahları bahçeye tuvalet için çıkan tavuk, acıktığı zaman ise buzdolabının önüne gidip sahiplerini çağırıyor. Wendy'e iki haftada bir banyo yaptırılıyor ve elbette tüylerine fön çekiliyor.

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