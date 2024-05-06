Sahiplendikleri Tavuklarına Prenses Gibi Bakıyorlar! Bebek Arabasında Gezdirip Tüylerine Fön Çekiyorlar
Sahiplendikleri Tavuklarına Prenses Gibi Bakıyorlar! Bebek Arabasında Gezdirip Tüylerine Fön Çekiyorlar
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Kahverengi bir tavuk olan Wendy, 2022 yılında bir çift tarafından sahiplenildi. Çift, o gün bugündür tavuklarına resmen prenses gibi davranıyor. Tavukları Wendy'i bebek arabasında gezdiriyor, tüylerine fön çekiyorlar.
Gelin detaylara bir bakalım.
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Evcil dostlarımızın bebek arabasına benzer arabalarda dolaştırılmasına alışkınız.
Kahverengi, oldukça sıradan bir görüntüye sahip olan tavuğumuz Wendy, 2022 yılında bir çift tarafından sahiplenilmiş.
Çift, Wendy'nin o gün bugündür resmen bir prenses gibi yaşaması için elinden geleni yapmış.
"Onu çok seviyoruz. Wendy'i sık sık şımartıyoruz. Ona çok düşkünüz."
Wendy, insan dostları ile tatillere de gidiyor. Hatta sörf yapmayı bile denemişliği var!
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İşin ilginç tarafı, Wendy'nin de diğer tavukların yanına gitmek istememesi. Wendy, diğer tavukların yanına gitmektense evde kalmayı tercih ediyor.
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