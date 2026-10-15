Sahildeki Evler Birer Birer Denize Gömülüyor
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Yıkımların en yoğun yaşandığı yerlerden biri Norfolk'taki Hemsby köyü.
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En fazla evin yıkıldığı yer ise Yorkshire'ın doğu kıyısı oldu.
Yıkımların maliyeti 1,1 milyon sterlini buldu.
Çevre Ajansı'na göre 2105'e kadar 10 binden fazla mülk risk altında olacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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