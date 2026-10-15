Sahildeki Evler Birer Birer Denize Gömülüyor

Ajansın tahminine göre İngiltere'de 2055'e kadar 3.500 mülk kıyı erozyonu riskiyle karşı karşıya kalacak. Doğu Anglia Üniversitesi'nden kıdemli araştırmacı Sophie Day, doğu kıyısının çok kumlu, çakıllı ve siltli yapısı nedeniyle erozyona daha açık olduğunu söyledi.

Day, kıyı savunmalarının hızlanan bir sorun için 'kalıcılık yanılsaması' yarattığını belirtti. Day, 'Artık müdahale etmemeyi daha fazla kabullenmeye ve geri çekilmeyi mümkün kılmaya geçmek zorunda kalacağız' dedi.