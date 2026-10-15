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Sahildeki Evler Birer Birer Denize Gömülüyor

Sahildeki Evler Birer Birer Denize Gömülüyor

İngiltere
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:18
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İngiltere'nin doğu kıyısında son 16 yılda en az 183 ev, kıyı erozyonu ve heyelanlar nedeniyle kaybedildi. Evler, içinde yaşamak için fazla tehlikeli bulunduğundan denize düşmeden önce yıkıldı.

İşte detaylar...

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Yıkımların en yoğun yaşandığı yerlerden biri Norfolk'taki Hemsby köyü.

Yıkımların en yoğun yaşandığı yerlerden biri Norfolk'taki Hemsby köyü.

Great Yarmouth Belediyesi'nin 2010'dan bu yana yıktığı 64 evin hepsi Hemsby'de bulunuyordu. Belediye, Aralık 2025'ten bu yana sahil beldesinde 41 yapıyı kaldırdı. Köyün kumulları 1940'lardan bu yana 100 metre geriledi.

Belediye sözcüsü, geçen kış Hemsby'deki kumullarda önümüzdeki 30 yıl için öngörülen erozyonun yaklaşık yüzde 50'sinin gerçekleştiğini söyledi. Sözcüye göre 12 aydan biraz uzun bir sürede 10 metreden fazla kara kaybedildi.

En fazla evin yıkıldığı yer ise Yorkshire'ın doğu kıyısı oldu.

En fazla evin yıkıldığı yer ise Yorkshire'ın doğu kıyısı oldu.

Skipsea, Aldbrough ve Mappleton gibi kıyı yerleşimlerini kapsayan East Riding of Yorkshire Belediyesi, 2010'dan bu yana 66 evi yıktı. Belediye, bölgenin Avrupa'nın en hızlı aşınan kıyı şeritlerinden bazılarına sahip olduğunu belirtti.

Kuzey Norfolk'ta aynı dönemde 21 ev yıkıldı. Doğu Suffolk'ta ise yıkımlar son bir yılda hızlandı. Bölgede 2020-2024 arasında 8 ev yıkılırken, geçen yılın mayıs ayı ile bu yılın nisan ayı arasında 16 ev yıkıldı.

Yıkımların maliyeti 1,1 milyon sterlini buldu.

Yıkımların maliyeti 1,1 milyon sterlini buldu.

Çevre Ajansı, yıkılma riski taşıyan 61 evin kaldırılması için yaklaşık 482 bin sterlin katkı sağladı. Geri kalanını belediyeler, zaman zaman da ev sahiplerinin kendisi ödedi.

İngiltere'de kıyı erozyonuna karşı bir sigorta ürünü de bulunmuyor. Sigortacılar bazı sahil evleri için kıyının gerilemesini bir kaza riski olarak değil, neredeyse kesin bir durum olarak görüyor.

Çevre Ajansı'na göre 2105'e kadar 10 binden fazla mülk risk altında olacak.

Çevre Ajansı'na göre 2105'e kadar 10 binden fazla mülk risk altında olacak.

Ajansın tahminine göre İngiltere'de 2055'e kadar 3.500 mülk kıyı erozyonu riskiyle karşı karşıya kalacak. Doğu Anglia Üniversitesi'nden kıdemli araştırmacı Sophie Day, doğu kıyısının çok kumlu, çakıllı ve siltli yapısı nedeniyle erozyona daha açık olduğunu söyledi.

Day, kıyı savunmalarının hızlanan bir sorun için 'kalıcılık yanılsaması' yarattığını belirtti. Day, 'Artık müdahale etmemeyi daha fazla kabullenmeye ve geri çekilmeyi mümkün kılmaya geçmek zorunda kalacağız' dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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