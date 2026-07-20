Sahilde Güneşlenirken Kendini Film Yıldızı Gibi Hissedeceğin 10 Şarkı
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Sahilde güneş usulca vururken kendini film yıldızı gibi hissetmek isteyenler burada mı? İşte dinlediğiniz anda film yıldızı gibi hissetmenizi sağlayacak kadar yüksek enerji veren o parçalar... Hadi başlayalım!
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1. Lana Del Rey – West Coast
2. Cigarettes After Sex – Sunsetz
3. Childish Gambino – Feels Like Summer
4. Poolside – Harvest Moon
5. Men I Trust – Show Me How
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6. Frank Ocean – Pink + White
7. Khruangbin & Leon Bridges – Texas Sun
8. Miguel – Coffee
9. Tame Impala – Borderline
10. Mac DeMarco – Chamber of Reflection
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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