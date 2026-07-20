Sahilde Güneşlenirken Kendini Film Yıldızı Gibi Hissedeceğin 10 Şarkı

Tam olarak güneş batarken sahil barda elinde içecekle etrafa gülümsediğin o açılış sahnesinin şarkısını mı arıyorsun? E o şarkı tam olarak burada! Neil Young klasiğinin bu ultra modern ve chill cover'ı, sahildeki duruşuna anında lüks ve havalı bir esinti katacak.