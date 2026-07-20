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Sahilde Güneşlenirken Kendini Film Yıldızı Gibi Hissedeceğin 10 Şarkı

etiket Sahilde Güneşlenirken Kendini Film Yıldızı Gibi Hissedeceğin 10 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 17:31
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Sahilde güneş usulca vururken kendini film yıldızı gibi hissetmek isteyenler burada mı? İşte dinlediğiniz anda film yıldızı gibi hissetmenizi sağlayacak kadar yüksek enerji veren o parçalar... Hadi başlayalım!

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1. Lana Del Rey – West Coast

Kulaklığından o puslu, ağır tempolu baslar yükseldiği an sahilin neresinde olursan ol kendini bir anda retro bir Hollywood filminin retro sahnelerinde bulacaksın. Güneş gözlüğünün arkasından etrafı izlerken her şeyin yavaş çekime aldığını hissettirecek kadar sinematik bir parça.

2. Cigarettes After Sex – Sunsetz

Dalgaların sesiyle kusursuz bir uyum yakalayan, adeta suyun altına pürüzsüz bir filtre çeken bir şarkı mı arıyorsun? İşte burada! Sunsetz çalarken güneşlenmek, insanı siyah-beyaz bir Fransız filminin en romantik yaz sahnesine ışınlıyor.

3. Childish Gambino – Feels Like Summer

Arka plandaki o tatlı saykodelik tınılar ve yumuşak ritim, tenindeki sıcaklığı iki katına çıkaracak bizden söylemesi! Şarkının o eforsuz yaz havası, seni bir anda bağımsız bir festival filminin ana karakteri yapıveriyor.

4. Poolside – Harvest Moon

Tam olarak güneş batarken sahil barda elinde içecekle etrafa gülümsediğin o açılış sahnesinin şarkısını mı arıyorsun? E o şarkı tam olarak burada! Neil Young klasiğinin bu ultra modern ve chill cover'ı, sahildeki duruşuna anında lüks ve havalı bir esinti katacak.

5. Men I Trust – Show Me How

Yumuşak bas gitar tınıları ve puslu vokal, zihnindeki tüm gürültüyü kapatıp seni o pürüzsüz ana odaklayacak bizden söylemesi... Dinlerken kendini indie bir yaz dramının tam ortasında, derin düşüncelere dalmış cool bir yıldız gibi hissetmen çok normal.

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6. Frank Ocean – Pink + White

Pharrell Williams imzalı o muazzam altyapı ve Frank Ocean’ın eşsiz anlatımı... Gökyüzünün pembeye döndüğü o büyülü saatlerde bu şarkıyı açtığında, hayatının en estetik ve en pahalı yapım bütçeli sahnesini yaşıyormuş gibi hissedeceksin.

7. Khruangbin & Leon Bridges – Texas Sun

Gitar tellerinden süzülen o sıcak, çöl esintili ve Akdeniz ruhlu tınılar sahildeki o kum tanelerini bile güzelleştiriyor. Tam anlamıyla bir yol ve özgürlük filminin, her şeyin yolunda gittiği o mutlu sekansının şarkısı.

8. Miguel – Coffee

Güneş kreminin kokusu, denizin esintisi ve Miguel'in pürüzsüz sesi birleştiğinde sahnenin aurası tamamen değişiyor. Bu yaz ihtiyacımız olan şarkı tam olarak bu!

9. Tame Impala – Borderline

Kevin Parker’ın o hipnotize edici ritimleri ve vintage synth’leri çalmaya başladığında yürüyüşün bile değişecek. Şezlongdan kalkıp denize doğru yürürken arkanda harika bir kamera açısı varmış hissi veren, yüksek enerjili ama bir o kadar da cool bir parça!

10. Mac DeMarco – Chamber of Reflection

Listenin en loş, en kendi halindeki yıldızı! Güneşin en dik olduğu saatlerde gözlerini kapatıp bu hipnotik melodiye teslim olduğunda, dünyayı tamamen sessize alıp kendi içsel filminin başrolüne geçiyorsun.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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