Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik'i Bu Kez Güvenlik Görevlisi: Recep İvedik 8'den İlk Fragman Geldi
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Disney+ Türkiye, Recep İvedik 8'in iki bölümlük macerasının ilk filmi Recep İvedik 8: Bölüm 1 Veresiye’nin fragmanını paylaştı. Fragmanda Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik’in bu kez güvenlik görevlisi olarak karşımıza çıkması dikkat çekti. Film, sinema salonlarına uğramadan yalnızca Disney+’ta yayınlanacak. Resmi yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Disney+ Türkiye, Recep İvedik 8'in iki filmden oluşan yeni macerasının ilk bölümü Veresiye'nin fragmanını paylaştı.
Fragmanda Recep İvedik'in bu kez güvenlik görevlisi olarak karşımıza çıkması dikkat çekti.
Recep İvedik 8'in fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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