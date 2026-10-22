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Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik'i Bu Kez Güvenlik Görevlisi: Recep İvedik 8'den İlk Fragman Geldi

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik'i Bu Kez Güvenlik Görevlisi: Recep İvedik 8'den İlk Fragman Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 12:16 Son Güncelleme: 22.10.2026 - 12:17
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Disney+ Türkiye, Recep İvedik 8'in iki bölümlük macerasının ilk filmi Recep İvedik 8: Bölüm 1 Veresiye’nin fragmanını paylaştı. Fragmanda Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik’in bu kez güvenlik görevlisi olarak karşımıza çıkması dikkat çekti. Film, sinema salonlarına uğramadan yalnızca Disney+’ta yayınlanacak. Resmi yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Disney+ Türkiye, Recep İvedik 8'in iki filmden oluşan yeni macerasının ilk bölümü Veresiye'nin fragmanını paylaştı.

Disney+ Türkiye, Recep İvedik 8'in iki filmden oluşan yeni macerasının ilk bölümü Veresiye'nin fragmanını paylaştı.

Uzun süredir merakla beklenen Recep İvedik 8'den ilk hareketli görüntüler sonunda geldi. Disney+ Türkiye'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımla filmin tam adı da netleşti. Yapım, Recep İvedik 8: Bölüm 1 Veresiye adıyla izleyici karşısına çıkacak.

Platform, paylaşımına karakterin dillere pelesenk olan konuşma tarzına gönderme yaparak 'Kahkaha görüyorum hocam, eğlence görüyorum hocam, dehşet güleceğiz hocam' notunu düştü.

Fragmanda Recep İvedik'in bu kez güvenlik görevlisi olarak karşımıza çıkması dikkat çekti.

Fragmanda Recep İvedik'in bu kez güvenlik görevlisi olarak karşımıza çıkması dikkat çekti.

Fragmanın en çok konuşulan ayrıntısı Recep'in yeni mesleği oldu. Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı karakter, yeni filmde güvenlik görevlisi kıyafetiyle ekrana geliyor.

Daha önce paylaşılan bilgilere göre Recep, borçlar yüzünden kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir arkadaşının kahvehanesini kurtarmaya çalışıyor. Ancak işler planladığı gibi gitmiyor ve Recep kendini gizli bir operasyonun ortasında buluyor.

Recep İvedik 8'in fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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