Sağlıklı Bir İlişki Yaşayabilmek İçin Öncelikle Kendinde Değiştirmen Gereken 10 Şey
Sağlıklı Bir İlişki Yaşayabilmek İçin Öncelikle Kendinde Değiştirmen Gereken 10 Şey
Sağlıklı bir ilişki yaşamak için herkesin önce kendi gelişimini tamamlaması gerekiyor. İlişkinizde daha mutlu olabilmek için gereken özellikleri sizler için sıraladık. Kişisel gelişiminizi tamamlayacak özellikleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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1. Bir ilişki içindeyken yapılan en büyük hatalardan biri partnerinizi hayatınızın merkezine koymak.
2. İlişki içinde insanlar bir bütün haline geliyor. Ama aslında bu büyük bir hata. Siz önce bir bireysiniz, bunu fark etmelisiniz.
3. Kıskançlık, ilişkileri bitiren temel unsurlardan. Güven temellerinin sağlam kurulmadığı ilişkilerde kıskançlık sıkça görülebiliyor.
4. İlişkilerdeki sorunlar genelde düşüncelerin karşılıklı konuşulmamasından kaynaklanıyor. Olumlu veya olumsuz her düşüncenizi partnerinizle açıkça konuşmanız gerekiyor.
5. Önce kendiniz mutlu olmadan mutlu bir ilişkiye sahip olmak mümkün değil. İlişki içinde mutlu olmadan önce kendi iç dünyanızda mutlu olmayı öğrenmelisiniz.
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6. İlişkiniz olduktan sonra tüm dünyanız partneriniz olsa da kendinizi yalnızca ilişkinizle tanımlamamanız gerekiyor.
7. Sürekli yan yana olduğunuz ilişkilerde sorunlar daha çabuk ortaya çıkabiliyor.
8. İlişkiler karşılıklı fedakarlık gerektiriyor. Ama fedakarlık yapan taraf hep siz olursanız bu ilişki zamanla sarsabilir.
9. Hayatta her zaman "Önce kendini sev" mottosuyla hareket etmeniz gerek.
10. İlişki içindeyken partneriniz sürekli değişmenizi istiyorsa bu ilişkinizi ileride sarsacaktır.
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