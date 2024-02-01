Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Sağlıklı Bir İlişki Yaşayabilmek İçin Öncelikle Kendinde Değiştirmen Gereken 10 Şey

etiket Sağlıklı Bir İlişki Yaşayabilmek İçin Öncelikle Kendinde Değiştirmen Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 23:01

Sağlıklı bir ilişki yaşamak için herkesin önce kendi gelişimini tamamlaması gerekiyor. İlişkinizde daha mutlu olabilmek için gereken özellikleri sizler için sıraladık. Kişisel gelişiminizi tamamlayacak özellikleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bir ilişki içindeyken yapılan en büyük hatalardan biri partnerinizi hayatınızın merkezine koymak.

Karşınızdakini ne kadar seviyor olursanız olun önceliği kendinize vermekten çekinmemelisiniz.

2. İlişki içinde insanlar bir bütün haline geliyor. Ama aslında bu büyük bir hata. Siz önce bir bireysiniz, bunu fark etmelisiniz.

2. İlişki içinde insanlar bir bütün haline geliyor. Ama aslında bu büyük bir hata. Siz önce bir bireysiniz, bunu fark etmelisiniz.

Bu fark edilemediğinde hem ilişkiyi zedeliyor hem de kişi olarak sizin özel alanınızı sınırlıyor. Bu yüzden ilişki içindeyken de mutlaka arkadaşlarınıza ve ailenize zaman ayırmalısınız.

3. Kıskançlık, ilişkileri bitiren temel unsurlardan. Güven temellerinin sağlam kurulmadığı ilişkilerde kıskançlık sıkça görülebiliyor.

İlişkinizin daha sağlıklı olması için kıskançlık huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Başka ilişkilerle de kendi ilişkinizi asla kıyaslamamalısınız.

4. İlişkilerdeki sorunlar genelde düşüncelerin karşılıklı konuşulmamasından kaynaklanıyor. Olumlu veya olumsuz her düşüncenizi partnerinizle açıkça konuşmanız gerekiyor.

Duygularınızı açıkça ifade etmediğiniz sürece sağlıklı bir ilişki sürdürmek mümkün değil. Partnerinize ima yoluyla söylediklerinizi anlamadığı için kızmak ilişkiyi bozabilir.

5. Önce kendiniz mutlu olmadan mutlu bir ilişkiye sahip olmak mümkün değil. İlişki içinde mutlu olmadan önce kendi iç dünyanızda mutlu olmayı öğrenmelisiniz.

5. Önce kendiniz mutlu olmadan mutlu bir ilişkiye sahip olmak mümkün değil. İlişki içinde mutlu olmadan önce kendi iç dünyanızda mutlu olmayı öğrenmelisiniz.

Kendi mutluluğunuzu sağladıktan sonra emin olun partnerinizle ilişkiniz çok daha mutlu olacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. İlişkiniz olduktan sonra tüm dünyanız partneriniz olsa da kendinizi yalnızca ilişkinizle tanımlamamanız gerekiyor.

Mutlu olmak veya kendinizi ifade etmek için bir ilişkiye ihtiyacınız olmadığını asla unutmayın. Tek başına varlığınızın farkında olup ilişki içindeyken kendinizi sadece birinin partneri olarak tanımlamaktan vazgeçmeniz gerek.

7. Sürekli yan yana olduğunuz ilişkilerde sorunlar daha çabuk ortaya çıkabiliyor.

Partnerinizle çok mutlu olsanız da mutlaka arada kendinize vakit ayırmalısınız. Kişisel alanlarınıza saygı duymak ilişkinin sağlam temelli olması için şart.

8. İlişkiler karşılıklı fedakarlık gerektiriyor. Ama fedakarlık yapan taraf hep siz olursanız bu ilişki zamanla sarsabilir.

Sürekli fedakarlık yapan siz olduğunuzda ilişkiyi sadece siz ayakta tutarsınız. Bu yüzden ilişkide sınırlar mutlaka olmalı ve partneriniz sınırlarınızı geçmek istediğinde buna izin vermemeniz gerekiyor.

9. Hayatta her zaman "Önce kendini sev" mottosuyla hareket etmeniz gerek.

9. Hayatta her zaman "Önce kendini sev" mottosuyla hareket etmeniz gerek.

Partnerinizi ne kadar severseniz sevin ilk önce kendinize değer vermeyi öğrenmelisiniz. Önce kendinizi sevdikten sonra ilişkinizin çok daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz.

10. İlişki içindeyken partneriniz sürekli değişmenizi istiyorsa bu ilişkinizi ileride sarsacaktır.

Sürekli olarak davranışlarınızı değiştirmeye çalışan ve kendiniz gibi olmanıza izin vermeyen biriyle ilişki sürdürmek büyük bir hata olacaktır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın