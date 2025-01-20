Sağlık Bakanlığı, Kalp Krizi Geçiren Erdoğan Arıkan'ın Son Durumunu Açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Kalp Krizi Geçiren Erdoğan Arıkan'ın Son Durumunu Açıkladı
Sağlık Bakanlığı: 'Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir.'
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Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldırılan TRT Spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açıldı.
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TRT Spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçirdiği için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Sağlık Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Arıkan'ın bilincinin açık olduğu, tedavisine ise hastanede devam edildiği öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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