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Sağlık Bakanlığı Açıkladı! Sağlık-1 Botu'nda Patlama: Ölü ve Yaralı Var

Sağlık Bakanlığı Açıkladı! Sağlık-1 Botu'nda Patlama: Ölü ve Yaralı Var

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.06.2025 - 20:20

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanlığı, 'Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir' dedi.

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Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Sağlık-1 Botu'nda bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Sağlık-1 Botu'nda bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Patlama sonucu 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.'

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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