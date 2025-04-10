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Sadık Bir Partner misin Yoksa Çapkın mı?

Sadık Bir Partner misin Yoksa Çapkın mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 09:58

Sadakat, herkes için farklı bir anlam taşır. Kimileri için fiziksel bağlılık yeterliyken, kimileri için duygusal sadakat her şeyden daha önemlidir. Peki, sen bir ilişkiye ne kadar sadıksın? Güvenilir ve vefalı biri misin, yoksa duygusal dalgalanmalarına kapılıp bazen sınırları esnetiyor musun? Ya da belki de sadakat kavramını farklı yorumlayanlardansın. Bu test sana, ilişkideki sadakat anlayışını ve bağlılık seviyeni gösterecek. 

Hazırsan, başlayalım!

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1. Sevgilinle uzun bir ilişkiye başladın. Çevrende yeni insanlarla tanıştığında ne yaparsın?

2. Bir arkadaşın başka biriyle sevgilisini aldattığını söylüyor. Ne düşünürsün?

3. Eski sevgilinle karşılaştın ve sana hâlâ duyguları olduğunu söyledi. Tepkin ne olur?

4. Uzun mesafeli bir ilişki yürütmek zorunda kalsan ne yaparsın?

5. Partnerinin sana sürekli güvensizlik duyduğunu fark ettin. Ne yaparsın?

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6. Aşkın ömür boyu sadakat gerektirdiğini düşünüyor musun?

7. Sarhoşken biriyle flört ettiğini fark ettin, ertesi gün ne yaparsın?

8. Bir partide sevgilin yokken biri sana ilgi göstermeye başladı. Ne yaparsın?

9. Sadakatin en önemli yönü sence hangisi?

10. Bir ilişkinin en büyük düşmanı nedir?

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Tamamen Sadıksın!

Senin için sadakat bir zorunluluk değil, doğal bir yaşam tarzı! Sevdiğin insana derinden bağlısın ve asla ihanet etmeyi düşünmezsin. Bir ilişkinin temelinin güven ve saygı olduğuna inanıyor, partnerine sonuna kadar sadık kalıyorsun. Bu bağlılığın sayesinde ilişkilerin uzun ömürlü ve sağlam olur. Partnerin senin güvenilirliğine hayran kalıyor ve ilişkinizde huzur buluyor. Ancak, bazen fazla korumacı olabilir ve kendini gereğinden fazla sorumlu hissedebilirsin. Unutma, sadakat sadece tek taraflı değil. Senin de sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmeye hakkın var.

Sadakatine Güvenilir, Ama Sınırların Var!

Sen sadık bir insansın ama herkes gibi duyguların zaman zaman dalgalanabiliyor. Partnerine güven veriyor ve ilişkinin değerini biliyorsun. Ancak bazen monotonluktan kaçınmak için küçük flörtler seni heyecanlandırabiliyor. Bu durum tehlikeli olabilir çünkü eğer sınırlarını koruyamazsan, kendini istenmeyen bir durumda bulabilirsin. Sadakat senin için önemli ama bazen dürtülerine karşı koymakta zorlanabilirsin. Duygularını doğru yönetirsen, sağlıklı bir ilişki sürdürebilir ve partnerinle uzun vadeli bir güven inşa edebilirsin!

Sadakat Konusunda Kararsızsın!

Senin için sadakat kesin çizgilerle belirlenmiş bir kavram değil. Bağlılık hissedersin ama bazen ilişkide özgürlüğü de ararsın. Yeni insanlar tanımak, flört etmek ve hayatına heyecan katmak seni mutlu ediyor. Ancak, bu tavrın bazen partnerini huzursuz edebilir. Eğer gerçekten seviyorsan, ilişkinin dengesini iyi kurmalısın. Eğer tek eşlilik sana uygun değilse, açık ilişkiler gibi farklı dinamikleri de düşünebilirsin. Önemli olan dürüst olmak ve partnerinle aynı bakış açısına sahip olup olmadığını netleştirmek!

Sadakat Sana Göre Değil!

Sen, özgürlüğüne ve bireyselliğine çok önem veren birisin. Tek bir kişiye bağlı kalmak sana zor geliyor ve sadakat kavramını katı buluyorsun. Yeni deneyimler yaşamak ve hayatını dilediğin gibi sürdürmek istiyorsun. Bu yaşam tarzı herkes için uygun olmayabilir, ancak önemli olan dürüst olmak. Partnerinle aynı fikirdeyseniz, ilişkinizi özgürlükçü bir şekilde yürütebilirsiniz. Ancak eğer karşındaki insan sadakat bekliyorsa, onu hayal kırıklığına uğratmadan önce kendini açıkça ifade etmelisin!

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Tuğba Karakoç
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