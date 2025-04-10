Sadık Bir Partner misin Yoksa Çapkın mı?

Senin için sadakat bir zorunluluk değil, doğal bir yaşam tarzı! Sevdiğin insana derinden bağlısın ve asla ihanet etmeyi düşünmezsin. Bir ilişkinin temelinin güven ve saygı olduğuna inanıyor, partnerine sonuna kadar sadık kalıyorsun. Bu bağlılığın sayesinde ilişkilerin uzun ömürlü ve sağlam olur. Partnerin senin güvenilirliğine hayran kalıyor ve ilişkinizde huzur buluyor. Ancak, bazen fazla korumacı olabilir ve kendini gereğinden fazla sorumlu hissedebilirsin. Unutma, sadakat sadece tek taraflı değil. Senin de sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmeye hakkın var.