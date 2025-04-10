Sadık Bir Partner misin Yoksa Çapkın mı?
Sadık Bir Partner misin Yoksa Çapkın mı?
Sadakat, herkes için farklı bir anlam taşır. Kimileri için fiziksel bağlılık yeterliyken, kimileri için duygusal sadakat her şeyden daha önemlidir. Peki, sen bir ilişkiye ne kadar sadıksın? Güvenilir ve vefalı biri misin, yoksa duygusal dalgalanmalarına kapılıp bazen sınırları esnetiyor musun? Ya da belki de sadakat kavramını farklı yorumlayanlardansın. Bu test sana, ilişkideki sadakat anlayışını ve bağlılık seviyeni gösterecek.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Sevgilinle uzun bir ilişkiye başladın. Çevrende yeni insanlarla tanıştığında ne yaparsın?
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2. Bir arkadaşın başka biriyle sevgilisini aldattığını söylüyor. Ne düşünürsün?
3. Eski sevgilinle karşılaştın ve sana hâlâ duyguları olduğunu söyledi. Tepkin ne olur?
4. Uzun mesafeli bir ilişki yürütmek zorunda kalsan ne yaparsın?
5. Partnerinin sana sürekli güvensizlik duyduğunu fark ettin. Ne yaparsın?
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6. Aşkın ömür boyu sadakat gerektirdiğini düşünüyor musun?
7. Sarhoşken biriyle flört ettiğini fark ettin, ertesi gün ne yaparsın?
8. Bir partide sevgilin yokken biri sana ilgi göstermeye başladı. Ne yaparsın?
9. Sadakatin en önemli yönü sence hangisi?
10. Bir ilişkinin en büyük düşmanı nedir?
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Tamamen Sadıksın!
Sadakatine Güvenilir, Ama Sınırların Var!
Sadakat Konusunda Kararsızsın!
Sadakat Sana Göre Değil!
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