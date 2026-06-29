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Sadece Tek Bir Şarkı Dinleme Hakkı Kalanların Favori Olacak Şarkılar

etiket Sadece Tek Bir Şarkı Dinleme Hakkı Kalanların Favori Olacak Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 13:01
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Bazı şarkılar sadece dinlenmez aynı zamanda insanın kalbine hiç unutamayacağı hisler bırakır.  Başka şarkılar dinleseniz bile asla bu şarkılar gibi hissettirmez. Eğer bir gün sadece tek bir şarkı dinleme hakkın kalsa, büyük ihtimalle bu parçalar olurdu!

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1. Radiohead – Reckoner

İlk dinleyişte oldukça sakin gelse de zaman geçtikçe insanı içine çeken harika bir melodisi var. Özellikle gece yürürken harika bir eşlikçi.

2. Frank Ocean – Self Control

Kalp kırıklığı bir şarkı olsa muhtemelen bu şarkı birinci olurdu. Şarkı her duyguyu o kadar iyi veriyor ki insan dinledikçe boşluğa düşüyor.

3. Arctic Monkeys – 505

Bu efsanevi şarkı bu listenin olmazsa olmazlarından... Artık klasikleşmiş olsa da hala duygusu eskimedi. O son yükseliş kısmı da hala heyecanla dinleniyor.

4. Bon Iver – Holocene

Sessiz ama insana çok büyük hissettiren şarkılardan. İnsan dinlerken istemeden de olsa hayatı sorgulamaya başlıyor. Hissettirdiği her duygu çok güçlü.

5. Lana Del Rey – Ride

Bazen insan olduğu yerden kaçıp gitmek istiyor. Özellikle uzun bir yolda yürürken insanın kafası çok başka çalışıyor. Lana'nın bu şarkısı da insanı sanki bir filmde gibi hissettiriyor.

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6. Phoebe Bridgers – Moon Song

Çok sakin ilerlese de sözleri insanı sanki yavaş yavaş vuruyor. Özellikle duygusal olarak yorgunken daha ağır hissettiriyor. Sessiz bir kalp kırıklığı gibi.

7. Tame Impala – Eventually

Ayrılığı kabul etmenin müzikal hali gibi hissettiriyor. İnsana hem üzgün hem de umutlu hissettirmeyi başarıyor. Özellikle son kısmı harika.

8. Jeff Buckley – Lover, You Should’ve Come Over

Vokali yüzünden bile defalarca dinlenebilir. Şarkı boyunca duygu sürekli yükseliyor. Sonunda tamamen insanı içine çekiyor.

9. Cigarettes After Sex – Nothing’s Gonna Hurt You Baby

Aşırı sade ama bağımlılık yapan bir atmosferi var. Gece dinlemek için yaratılmış bir şarkı... Bir kez hayatının doğru anında denk gelirsen uzun süre bırakamıyorsun.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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