Sadece Tek Bir Şarkı Dinleme Hakkı Kalanların Favori Olacak Şarkılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı şarkılar sadece dinlenmez aynı zamanda insanın kalbine hiç unutamayacağı hisler bırakır. Başka şarkılar dinleseniz bile asla bu şarkılar gibi hissettirmez. Eğer bir gün sadece tek bir şarkı dinleme hakkın kalsa, büyük ihtimalle bu parçalar olurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Radiohead – Reckoner
2. Frank Ocean – Self Control
3. Arctic Monkeys – 505
4. Bon Iver – Holocene
5. Lana Del Rey – Ride
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Phoebe Bridgers – Moon Song
7. Tame Impala – Eventually
8. Jeff Buckley – Lover, You Should’ve Come Over
9. Cigarettes After Sex – Nothing’s Gonna Hurt You Baby
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın