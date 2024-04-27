Sadece Önümüzdeki 20 Yıl İçerisinde Gerçekleşmesi Oldukça Olası Olan 15 Senaryo
Sadece Önümüzdeki 20 Yıl İçerisinde Gerçekleşmesi Oldukça Olası Olan 15 Senaryo
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Her geçen gün teknoloji gelişirken gelecek hakkında birçok farklı teoriler ortaya çıkıyor. Bu gelişmelerle birlikte belki sadece 20 yıl içerisinde hayatımız tanınamaz bir hale gelecek. Peki, gerçekleşmesi on olası 15 senaryo ne? Gelin insanlar neler söylemiş bakalım.
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1. "Bence AI'ın gelişmesinin en kötü sonuçları kontrolden çıkması ile değil AI ile oluşturulan mükemmele yakın sahte videolar sayesinde oluşturulacak yalanlar olacak."
2. "İsteyerek sosyal medyayı bırakan milyonlarca insan göreceğiz çünkü insanlar manipüle edilmekten ve kandırılmak gerçekten bıktılar."
3. "Savaş dronelarının kapasitesini daha yeni keşfetmeye başladık."
4. "Yapay zeka tarafından aldığımız cevaplar gerçeklere değil reklam verenlerin isteklerine göre belirlenecek."
5. "Ev almayı geçtim çok kısa sürede araba almak bile imkansız olacak..."
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6. "YouTube 'ailelerinde' büyüyen çocuklar büyüdükçe aileleri hakkında inanılmaz korkunç sırları ortaya çıkaracaklar ve bütün 'YouTube aileleri' yasaklanacak."
7. "Antibiyotiklerin her geçen yıl etkisini kaybetmeye devam ettiğini biliyorsunuzdur."
8. "AI müşteri hizmetleri geliştikçe gerçek insanlar daha da az tercih edilecek ve bütün müşteri hizmetleri süreci daha da kötü hal alacak."
9. "Video oyunlarının daha fazla filmi ve dizisi yapılacak ve sonunda izleyiciler bundan da çok sıkılacak."
10. "Ev fiyatlarının artmasıyla insanlar yaşayacak yer sorunu çekecek ve beraber ev alan ve paylaşan farklı aileler görüyor olacağız."
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11. "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde artık doktorla görüşmeden önce yapay zeka ile görüşüyor olacağız ve sizin bütün medikal geçmişinize sahip oldukları için size özel sorular soracak ve doktorunuzu daha siz girmeden bilgilendirecek."
12. "Dünyada birçok ülkenin borcu bulunuyor ve yakında bu borç balonları patlayacak ve ülkeler daha büyük krizlere düşecek."
13. "Ukrayna-Rusya Savaşı gibi daha birçok savaş ortaya çıkacak ve özellikle Orta Doğu'da daha büyük sorunlar ortaya çıkacak."
14. "Doğumların azalması ve yaşlı nüfusun artması ile yakında insan popülasyonu azalmaya başlayacak ve yaşlılara bakmak için devletin yeterli geliri olmayacak."
15. "Küresel ısınma çok daha büyük bir sorun olacak ve sadece su üzerine çıkan savaşlar görüyor olacağız.
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