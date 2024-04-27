Sadece Önümüzdeki 20 Yıl İçerisinde Gerçekleşmesi Oldukça Olası Olan 15 Senaryo

Her geçen gün teknoloji gelişirken gelecek hakkında birçok farklı teoriler ortaya çıkıyor. Bu gelişmelerle birlikte belki sadece 20 yıl içerisinde hayatımız tanınamaz bir hale gelecek. Peki, gerçekleşmesi on olası 15 senaryo ne? Gelin insanlar neler söylemiş bakalım.