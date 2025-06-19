Sadece Güneşe Değil, Çevresel Etmenlere ve Mavi Işığa Karşı da Koruma Sağlayan "O" Photoderm Ürünü!

Güneş kreminin yaz-kış sürülmesi gerektiğini uzmanlar söylüyor. En uzun koruma sunan güneş kremlerinden olan krem, cildinizi en iyi şekilde koruyor. Bioderma güneş kremi, güneş ışınlarından mavi ışığa kadar birçok ışık türüne karşı etkili. Cilt yüzeyinde koruyucu bir bariyer olan güneş kreminin antioksidan etkisi var. Bu güneş kremi aynı zamanda mükemmel bir makyaj bazı. Ayrıca renkli olan Photoderm XDefense Very Light ürünü açık tenli kişiler için uygundur.

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Very Light