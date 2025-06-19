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Sadece Güneşe Değil, Çevresel Etmenlere ve Mavi Işığa Karşı da Koruma Sağlayan "O" Photoderm Ürünü!

etiket Sadece Güneşe Değil, Çevresel Etmenlere ve Mavi Işığa Karşı da Koruma Sağlayan "O" Photoderm Ürünü!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 18:05

Güneşe karşı cildimizi koruyoruz, peki mavi ışık, hava kirliliği gibi diğer etmenlerden koruyabiliyor muyuz? Cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı korumanın yanında mavi ışıktan, hava kirliliğinden, egzoz dumanından ve sigara dumanının cildimize verdiği zararlardan da koruyan ürünler var. O zaman cildinizi koruyacak ve iyi gelecek güneş kremlerine birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi

Tüm cilt tipleri için uygun renksiz güneş kremi. En uzun UVA, UVB, kızılötesi ve görünür ışık türlerine karşı koruma sağlıyor. Antioksidan etkisi ile cildinize iyi geliyor. Cilt yüzeyinde koruyucu bir bariyer oluşturan güneş kremi, aynı zamanda erken yaşlanma karşıtı. Sürerken beyaz iz ve yağlı his bırakmadığı için tercih sebebi!

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Light

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Light

Güneş ışınlarına ve mavi ışığa karşı etkili güneş kremini güneşe çıkmadan önce kullanmanız gerekiyor. Cildinize koruyucu bir bariyer olan güneş kreminin çevresel etmenlere karşı arındırıcı etkisi bulunuyor. Hangi cilt tipinde olursanız olun bu güneş kremini kullanabilirsiniz, yağlı his bırakmaz. Bilmenizde fayda var; Renkli bir güneş kremi olan Photoderm XDefense Light ürünü buğday tenli kişiler için uygundur. 

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Light

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Very Light

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Very Light

Güneş kreminin yaz-kış sürülmesi gerektiğini uzmanlar söylüyor. En uzun koruma sunan güneş kremlerinden olan krem, cildinizi en iyi şekilde koruyor. Bioderma güneş kremi, güneş ışınlarından mavi ışığa kadar birçok ışık türüne karşı etkili. Cilt yüzeyinde koruyucu bir bariyer olan güneş kreminin antioksidan etkisi var. Bu güneş kremi aynı zamanda mükemmel bir makyaj bazı. Ayrıca renkli olan Photoderm XDefense Very Light ürünü açık tenli kişiler için uygundur. 

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Very Light

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Golden

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Golden

Photoderm XDefense Golden ürünü esmer ve bronz tenli kişiler için uygundur. 40 ml pakette gelen güneş kremini tüm cilt tipleri kullanılabiliyor. Antioksidan etkisiyle cildinize çok iyi geliyor. Renkli güneş kremini makyaj bazı olarak kullanmak mümkün. Çoğu ışık türlerinin yanında çevresel etmenlere karşı da cildinizi koruyor. 

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Golden

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mulan
mulan
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