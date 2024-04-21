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Saç Rengini Nişanlısına Tercih Edenlerden Aşko Kuşko İş Makinasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Saç Rengini Nişanlısına Tercih Edenlerden Aşko Kuşko İş Makinasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.04.2024 - 19:06

Bakalım Pazar günü eski adı Twitter, yeni adı X'te mizahşörler ekmeğini nasıl çıkarmış, hangi paylaşımlarla güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Hakikaten ya.

Hakikaten ya.
twitter.com

Önemli bir kriter.

Önemli bir kriter.
twitter.com

Bi' 20 senesi var.

Bi' 20 senesi var.
twitter.com

Slayyy 💅

Slayyy 💅
twitter.com
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Sayısal bir şaka...

Sayısal bir şaka...
twitter.com

Sizce?

Sizce?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ehliyette güzel çıkan cinlidir.

Ehliyette güzel çıkan cinlidir.
twitter.com

Daha haber gelmemiş.

Daha haber gelmemiş.
twitter.com
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Pazartesi gününün viralleriyle tekrar buralarda olacağız 👋

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