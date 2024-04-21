Saç Rengini Nişanlısına Tercih Edenlerden Aşko Kuşko İş Makinasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Saç Rengini Nişanlısına Tercih Edenlerden Aşko Kuşko İş Makinasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Pazar günü eski adı Twitter, yeni adı X'te mizahşörler ekmeğini nasıl çıkarmış, hangi paylaşımlarla güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
Hakikaten ya.
Önemli bir kriter.
Bi' 20 senesi var.
Slayyy 💅
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Sayısal bir şaka...
Sizce?
👇
Ehliyette güzel çıkan cinlidir.
Daha haber gelmemiş.
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