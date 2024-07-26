Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Sabahın Köründe İzlenen Çizgi Filmden Yer Yatağı İşkencesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sabahın Köründe İzlenen Çizgi Filmden Yer Yatağı İşkencesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.07.2024 - 18:52

Bakalım Cuma günü hangi tweetler sosyal medya gündemine düşmüş, kimleri güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Kek mi kesiyorsun?

Kek mi kesiyorsun?
twitter.com

Halter işlevi görüyorlar.

Halter işlevi görüyorlar.
twitter.com

Bu yaz da böyle...

Bu yaz da böyle...
twitter.com

Hiç keyfini bozmayın.

Hiç keyfini bozmayın.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Birine benzetiyorduk.

Birine benzetiyorduk.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Meslek sırları...

Meslek sırları...
twitter.com

Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşiniz zor.

İşiniz zor.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın