Sabahın Köründe İzlenen Çizgi Filmden Yer Yatağı İşkencesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sabahın Köründe İzlenen Çizgi Filmden Yer Yatağı İşkencesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü hangi tweetler sosyal medya gündemine düşmüş, kimleri güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Kek mi kesiyorsun?
Halter işlevi görüyorlar.
Bu yaz da böyle...
Hiç keyfini bozmayın.
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👇
Birine benzetiyorduk.
👇
Meslek sırları...
Mehmet Şimşek
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İşiniz zor.
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