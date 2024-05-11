Sabah Yazarından Eurovision Yazısı: “Bu Yanlıştan Hemen Dönülmeli”

Sabah Gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel, Türkiye’nin Eurovision’a katılmama kararını eleştirdi ve “bu yanlıştan dönülmeli” ifadelerini kullandı. Türkiye, son olarak Can Bonomo ile 2012 yılında Eurovision’a katılmış ve “Love Me Back” karşısıyla 7’nci olmuştu.