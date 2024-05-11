Sabah Yazarından Eurovision Yazısı: “Bu Yanlıştan Hemen Dönülmeli”
Sabah Yazarından Eurovision Yazısı: “Bu Yanlıştan Hemen Dönülmeli”
Sabah Gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel, Türkiye’nin Eurovision’a katılmama kararını eleştirdi ve “bu yanlıştan dönülmeli” ifadelerini kullandı. Türkiye, son olarak Can Bonomo ile 2012 yılında Eurovision’a katılmış ve “Love Me Back” karşısıyla 7’nci olmuştu.
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Sertap Erener’in, İsveç’te yapılan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nda yeniden sahne almasıyla birlikte çok özlenen yarışma yeniden gündeme geldi.
Türkiye, Avrupa halklarının yarıştığı Eurovision’a, “oylamadaki adaletsizlik” nedeniyle 2013 yılından beri katılmıyor. Katılmamakla birlikte TRT tarafından da yayınlanmıyor.
Sabah Gazetesi’nden Mevlüt Tezel, TRT’nin aldığı bu kararı eleştirdi ve yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade etti.
“Eurovision denince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Türkiye yine temsil edilmedi. TRT'nin Eurovision'a katılmama ve daha kötüsü bu yarışmayı ekrana getirmeme inadının yanlış olduğunu düşünüyorum ve bunu birkaç kez yazdım.”
“Tam da İsrail dünya çapında Eurovision'da protesto edilirken bizim de bu konuda söyleyeceklerimiz varken TRT yarışmayı ekrana getirmedi! Kendimizi bu kültürel ve siyasi tartışmadan izole ettik!”
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“2012 yılından sonra dönemin TRT Müdürü İbrahim Şahin, güya oy sisteminde adaletsizlik yapılıyor diye Eurovision'a katılmama kararı almıştı. Birincilik olmak üzere birçok kez başarılı dereceler aldığımız Eurovision'un şarkı yarışmasından öte, Avrupa ve Batı ile bağlarımızı güçlendiren kültürel bir organizasyon olduğunu unuttuk! Eurovision'a katılmayı ve ekrana getirmeyi yasaklayan Şahin'in döneminde TRT'de FETÖ kadrolaşmasının rekor kırdığını da unuttuk!”
“Eurovision'dan çekilme kararının kültürel anlamda Türkiye'ye yapılmış bir kötülük olduğuna ve ülkemizi Avrupa kültüründen izole ettiğine inanıyorum. AB üyeliğimizin sekteye uğradığı bir dönemde Eurovision'a katılmak, aradaki buzları eritmek ve Avrupa'nın bir parçası olduğumuzu tekrar hatırlatmak adına olumlu bir adım olabilir!”
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Konudan ziyade Sertap'a bir haller olmuş.. Estetik faciası mı desem yoksa sertap güncellenmiş mi desem (: + Eurovision'a katılmalıydık..
Güncelleme ile gelen yeni sürümde bazen hatalar olabiliyor o hataları da gelecek yeni güncellemelerle düzeltir 😁
kazanmanin cok zor ihtimal oldugu bir yarisa girmek cok da mantikli degil. avrupalisi birbirini tutuyor performans ikinci planda kaliyor. jüri müri yapsinlar... Devamını Gör
Avrupa bile kendi ülkelerinin şarkılarını beğenmedi bu sene özellikle kaç zamandır büyük büyük ülkeler içleri geçmiş gibi şarkı çıkarıyolar Türkiye de eurovi... Devamını Gör
Bütün batı medyası bizi yanlış lanse ederken bu yarışmaya çok ihtiyacımız var