Rüyalarına Göre Senin Sorunun Ne?

Rüyalarında sık sık birilerini arıyor, kayboluyor ya da nereye gittiğini bilemeden dolaşıyorsan, aslında sen şu anda içsel bir arayıştasın. “Ben kimim, ne istiyorum, nereye gidiyorum?” gibi sorular zihin altında dönüp duruyor. Belki de seni yönlendiren sesleri çok fazla dinledin ve kendi iç sesini duyamaz oldun. Bu bir boşluk gibi görünse de aslında çok değerli bir süreç. Çünkü bu arayış seni gerçek benliğine yaklaştırabilir. Rüyaların sana pusula olmaya çalışıyor. Sinyalleri gör, hislerini bastırma, seni sen yapan şeyleri hatırla. Yolda kaybolduysan bile unutma: Arayan her zaman bir gün bulur.