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Rüyalarına Göre Senin Sorunun Ne?

Rüyalarına Göre Senin Sorunun Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 13:01

Rüyalar… Bilinçaltımızın gizli dili. Günlük hayatta bastırdığımız duygular, korkular, arzular ve sorunlar gece olunca rüya kılığına girip karşımıza çıkar. Belki sürekli bir yerden kaçıyorsun, belki düşüyorsun ya da hiç tanımadığın biriyle konuşuyorsun… Peki bu rüyalar sana ne anlatıyor? Bilinçaltın neyi çözmeni istiyor?

Hadi teste!

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1. En sık gördüğün rüya teması hangisi?

2. Rüyanda genelde nerelerdesin?

3. Rüyanda birinin seni takip ettiğini gördüğünde ne yaparsın?

4. Rüyanda sık sık geç kaldığını görür müsün?

5. Rüyanda uçmak senin için nasıl bir his?

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6. Rüyanda en çok hissettiğin duygu nedir?

7. Rüyalarında sık sık neler kaybedersin?

8. Rüyanda hiç ölmüş birini gördün mü?

9. Rüyanda konuşamadığını veya ses çıkaramadığını görüyor musun?

10. Rüyanda eski sevgilini görsen ne hissedersin?

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Rüyalarına göre senin sorunun bastırılmış kaygıların!

Rüyaların bir nevi çığlık atıyor ama sen gündüzleri bu sesi bastırıyorsun. Bilinçaltın seni sürekli uyarıyor: “Bir şeyleri sürekli erteliyorsun, bazı duygularınla yüzleşmiyorsun.” Sık sık düşmek, geç kalmak, birilerine yetişememek ya da kaybolmak temaları senin derinlerde biriktirdiğin kaygılarını işaret ediyor. Gündelik hayatta güçlü görünmeye çalışsan da aslında içten içe her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor, bu yüzden zihnin sürekli alarmda yaşıyor. Bu kaygı seni hem yoruyor hem de fırsatlardan uzaklaştırıyor. Rüyaların sana şunu söylüyor: Yavaşla, kendine kulak ver. Duygularını bastırmak yerine onları anlamaya çalışırsan, zihnin de gece seni rahat bırakacak.

Rüyalarına göre senin sorunun geçmişe takılı kalmak!

Rüyalarında sürekli geçmişe dönüyorsan, eski sevgililer, eski evler, tanıdık ama bozulmuş mekânlar sık sık karşına çıkıyorsa, senin sorunun geçmişi hala zihninde yaşıyor olman. Bir şeyleri geride bırakman gerekiyordu ama tam yapamamışsın. Belki affetmedin, belki de tam anlamıyla vedalaşmadın. Bilinçaltın seni o sahnelere tekrar tekrar götürerek orada çözülmemiş bir şeyler olduğunu gösteriyor. “Burayı temizlemeden ilerleyemezsin” diyor adeta. Bu geçmişin duygusal yükü seni bugünde esir alıyor olabilir. Geçmişi yargılamadan kabullenmek, yaşanmışı olduğu gibi bırakmak ruhunu özgürleştirir. Artık arkana değil, önüne bakma zamanı.

Rüyalarına göre senin sorunun üzerindeki baskı!

Rüyalarında sürekli sınavlar, yetişemediğin görevler ya da başaramadığın şeyler mi var? Geceleri bile bir yarışın içindeysen, gündüz ne kadar baskı altında olduğunu hayal etmek zor değil. Senin en büyük sorunun mükemmeliyetçilikle, kontrol etme takıntısıyla ve başarıya olan saplantınla ilgili. Her şeyin en iyisini yapma baskısı, seni hem ruhen yoruyor hem de gece bile rahat bırakmıyor. Bilinçaltın sürekli “Yetişemedin, yapamadın, geç kaldın” diyerek seni dürtüyor. Oysa insan hata yapabilir. Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Kontrolü biraz bırak, hayatın akışına güven. Bazen en güzel şeyler plansızca olur…

Rüyalarına göre senin sorunun kendini kaybetmen!

Rüyalarında sık sık birilerini arıyor, kayboluyor ya da nereye gittiğini bilemeden dolaşıyorsan, aslında sen şu anda içsel bir arayıştasın. “Ben kimim, ne istiyorum, nereye gidiyorum?” gibi sorular zihin altında dönüp duruyor. Belki de seni yönlendiren sesleri çok fazla dinledin ve kendi iç sesini duyamaz oldun. Bu bir boşluk gibi görünse de aslında çok değerli bir süreç. Çünkü bu arayış seni gerçek benliğine yaklaştırabilir. Rüyaların sana pusula olmaya çalışıyor. Sinyalleri gör, hislerini bastırma, seni sen yapan şeyleri hatırla. Yolda kaybolduysan bile unutma: Arayan her zaman bir gün bulur.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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