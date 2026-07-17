Rüyada Yazılan Şarkı: “Let It Be”nin İlham Anı

Grup, albüm yapım sürecini kaydetmesi için stüdyoya kameraları almıştı ama bu karar tam bir felaketle sonuçlandı. Üyelerin birbirine olan nefreti canlı canlı kayda geçti. Hatta bir sahnede George Harrison'ın Paul’e 'Sen ne istersen onu çalarım, yeter ki sus' diye rest çektiği o meşhur kavga tam da bu şarkının kayıtlarında yaşandı.