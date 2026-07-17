article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Rüyada Yazılan Şarkı: “Let It Be”nin İlham Anı

etiket Rüyada Yazılan Şarkı: “Let It Be”nin İlham Anı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kulaklığınızı takıp 'Let It Be'yi her dinlediğinizde içinize bir huzur doluyor olabilir. Ama arkada dönen dolapları, o stüdyoda yaşanan kavgaları bilseniz inan bana şok olursunuz!

Gelin, The Beatles’ın dağılırken bize bıraktığı bu son hediyenin arkasındaki rüyalara, kavgalara ve o meşhur nefret hikayelerine yakından bakalım. Çayınızı kahvenizi aldıysanız, dedikodu başlıyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkının ismi Paul'ün ölen annesinden gelir.

Şarkının ismi Paul'ün ölen annesinden gelir.

Şarkıda geçen 'Mother Mary' ifadesini herkes Meryem Ana sanıyor ama işin aslı çok daha duygusal. Paul McCartney, henüz 14 yaşındayken annesi Mary'yi kanserden kaybetmişti. Yaşadığı ağır bunalım döneminde rüyasına giren annesi, Paul'e adeta yukarıdan bir el uzatmış oldu.

Eser grubun en sancılı dağılma döneminde yazıldı.

Eser grubun en sancılı dağılma döneminde yazıldı.

1968 yılına gelindiğinde The Beatles içinde tam bir soğuk savaş yaşanıyordu. Egonun, kavgaların ve finansal krizlerin havada uçuştuğu bir gecede Paul, rüyasında annesini gördü. Annesi ona 'Her şey düzelecek, sadece akışına bırak' dedi ve Paul uyandığı an piyanonun başına koştu.

John Lennon bu şarkıdan kelimenin tam anlamıyla nefret etti.

John Lennon, şarkının o kilise müziğini andıran ('gospel') havasından hiç hoşlanmadı. Ayrıca sözlerin dini bir propaganda gibi algılanacağını düşünüp deli oluyordu.

George Harrison'ın gitar solosu şarkıyı rock marşına dönüştürdü.

George Harrison'ın gitar solosu şarkıyı rock marşına dönüştürdü.

Paul'ün piyanoyla çaldığı ilk versiyon biraz fazla hüzünlü ve tek düzeydi. Şarkıyı bugünkü efsanevi konumuna getiren kişi, muazzam elektro gitar solosuyla George Harrison oldu. Harrison'ın attığı o sert solo, parçayı bir ağıt olmaktan çıkarıp zamansız bir rock klasiği yaptı.

Şarkının belgesel çekimlerinde stüdyoda büyük kavgalar yaşandı.

Şarkının belgesel çekimlerinde stüdyoda büyük kavgalar yaşandı.

Grup, albüm yapım sürecini kaydetmesi için stüdyoya kameraları almıştı ama bu karar tam bir felaketle sonuçlandı. Üyelerin birbirine olan nefreti canlı canlı kayda geçti. Hatta bir sahnede George Harrison'ın Paul’e 'Sen ne istersen onu çalarım, yeter ki sus' diye rest çektiği o meşhur kavga tam da bu şarkının kayıtlarında yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu eser grubun dağılmadan önce çıkan son resmi single'ı oldu.

Bu eser grubun dağılmadan önce çıkan son resmi single'ı oldu.

Mart 1970'te bu şarkı plakçılardaki yerini aldığında, hayranlar hala her şeyin düzelebileceğine dair küçük bir umut besliyordu. Ancak bu şarkı adeta grubun kuğu şarkısıydı. 'Let It Be' yayınlandıktan tam bir ay sonra Paul McCartney, grubun tamamen dağıldığını dünyaya ilan ederek bir devri kapattı.

Paul McCartney şarkıyı yıllar sonra orijinal haliyle yeniden bastı.

Paul, Phil Spector'ın şarkıya zorla dahil ettiği o abartılı orkestra süslemelerini içine hiçbir zaman sindiremedi. Tam 33 yıl boyunca bu duruma bilendi ve en sonunda 2003 yılında şarkıyı tüm fazlalıklardan arındırarak 'Let It Be... Naked' albümüyle stüdyodaki o ilk, saf ve yalın haliyle yeniden piyasaya sürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın