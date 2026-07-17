Rüyada Yazılan Şarkı: “Let It Be”nin İlham Anı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kulaklığınızı takıp 'Let It Be'yi her dinlediğinizde içinize bir huzur doluyor olabilir. Ama arkada dönen dolapları, o stüdyoda yaşanan kavgaları bilseniz inan bana şok olursunuz!
Gelin, The Beatles’ın dağılırken bize bıraktığı bu son hediyenin arkasındaki rüyalara, kavgalara ve o meşhur nefret hikayelerine yakından bakalım. Çayınızı kahvenizi aldıysanız, dedikodu başlıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkının ismi Paul'ün ölen annesinden gelir.
Eser grubun en sancılı dağılma döneminde yazıldı.
John Lennon bu şarkıdan kelimenin tam anlamıyla nefret etti.
George Harrison'ın gitar solosu şarkıyı rock marşına dönüştürdü.
Şarkının belgesel çekimlerinde stüdyoda büyük kavgalar yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu eser grubun dağılmadan önce çıkan son resmi single'ı oldu.
Paul McCartney şarkıyı yıllar sonra orijinal haliyle yeniden bastı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın