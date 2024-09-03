Rüyada Para Görmek: Peki Parayla Saadet Olmaz Diyenler Burada mı?

Görsel ve işitsel algıya bağlı olduğu bilinen rüyalar, uykunun hızlı göz hareketi (REM) evresinde meydana gelir. Peki, gizemini çözmek için hem alimlerin hem de bilim insanlarının odaklandığı rüyalar ne anlama gelir? Rüyaların ne anlama geldiğini keşfetmek özellikle de bazı nesnelerin sırrını çözmek, pek çoğumuz için bir hayli önemli. Mesela, rüyada para görmek neye işarettir? Rüyada para görmek iyi midir, yoksa kötü müdür?

İşte, rüyada para görmek ile ilgili en yaygın rüya tabirleri: