Rüyada Deprem Olduğunu Görmek: Bazı Gerçekler ve Sırlar Hayatınızı Sarsabilir!

Rüya görürken kaslarınızın hareket etmediğini biliyor muydunuz? Fakat biz hareket ettiğimizi hisseder, işitsel ve görsel algılar sayesinde gerçek olabilecek kadar detaylı rüyalar görürüz. İşte bu yüzden gördüğümüz rüyaların anlamı bir hayli önemlidir. Peki, rüyada deprem olduğunu görmek veya hissetmek neye işarettir? Rüyada deprem olduğunu görmek iyi midir, yoksa kötü müdür?

İşte, rüyada deprem olduğunu görmek ile ilgili en yaygın rüya tabileri: